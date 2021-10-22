Меган Маркл написала письмо в Конгресс США и рассказала о тяжелом детстве: "Я работала с 13 лет"

Вадим Карасев

40-летняя Меган Маркл написала обращение в Конгресс США, в котором выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком на территории всей страны. Она отметила, что за время пандемии коронавируса ситуация во многих семьях стала крайне сложной — многие женщины были вынуждены уволиться, чтобы быть дома со своими детьми, когда закрылись детские сады и школы.

Работающая мама или родитель сталкиваются с конфликтом из-за того, оставаться ли им дома или идти на работу. И то, и другое обходится им дорого,

— пишет Меган.





Она также сообщила, что подобные ситуации уже возникали много лет назад, когда люди тратили уйму времени и энергии ради мечты о стабильности. Вспомнила она и свое детство, которое было трудным. Семья Меган не купалась в роскоши, и ей самой приходилось работать с малых лет.

Я выросла на салат-баре за 4,99 доллара в Sizzler. Я помню свои чувства в то время: я знала, как усердно работали мои родители, чтобы я могла себе это позволить, потому что даже еда в кафе за пять долларов была для меня чем-то особенным, и я была счастлива,

— поделилась она.

Герцогиня рассказала, что в 13 лет она начала работать в магазине замороженных йогуртов, где выполняла самую разную работу (обслуживала столики, нянчилась с детьми), чтобы покрыть свои нужды.

Я работала всю свою жизнь и откладывала деньги, когда могла. Но даже это было роскошью, потому что обычно речь шла о том, чтобы свести концы с концами и иметь достаточно средств, чтобы заплатить за аренду и заправить машину,

— отметила герцогиня.





Меган также отметила, что им с Гарри повезло, что они после рождения дочери Лилибет Дианы смогли полностью посвятить себя ей.

Как и все родители, мы были переполнены радостью. Как многие родители, мы были потрясены. Как меньшее число родителей, мы не столкнулись с суровой реальностью, когда нужно делать выбор, провести эти первые критически важные месяцы с ребенком или вернуться на работу. Мы знали, что можем забрать ее домой и на этом жизненно важном этапе посвятить себя нашим детям и нашей семье. Мы знали, что, если мы поступим таким образом, нам не придется делать немыслимый выбор в отношении ухода за детьми, работы и медицинского обслуживания, который приходится делать каждый день многим людям,

— написала Меган.

Она добавила, что ни одна семья не должна стоять перед таким выбором, и привела в пример другие страны, в которых действует политика оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком.

Оплачиваемый отпуск должен быть национальным правом, а не вариантом, ограниченным теми, чьи работодатели придерживаются соответствующих правил, или теми, кто живет в одном из немногих штатов, где существует программа отпусков. Итак, от имени моей семьи, Арчи, Лили и Гарри, я благодарю вас за рассмотрение этого письма, и от имени всех семей я прошу вас позаботиться, чтобы этот важный момент не был упущен,

— заключила она свое послание.





Мариана Панкина