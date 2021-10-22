Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Меган Маркл написала письмо в Конгресс США и рассказала о тяжелом детстве: "Я работала с 13 лет"

Меган Маркл написала письмо в Конгресс США и рассказала о тяжелом детстве: "Я работала с 13 лет"

Меган Маркл написала письмо в Конгресс США и рассказала о тяжелом детстве: "Я работала с 13 лет"

40-летняя Меган Маркл написала обращение в Конгресс США, в котором выступила за введение оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком на территории всей страны. Она отметила, что за время пандемии коронавируса ситуация во многих семьях стала крайне сложной — многие женщины были вынуждены уволиться, чтобы быть дома со своими детьми, когда закрылись детские сады и школы.

Работающая мама или родитель сталкиваются с конфликтом из-за того, оставаться ли им дома или идти на работу. И то, и другое обходится им дорого,

— пишет Меган.


Она также сообщила, что подобные ситуации уже возникали много лет назад, когда люди тратили уйму времени и энергии ради мечты о стабильности. Вспомнила она и свое детство, которое было трудным. Семья Меган не купалась в роскоши, и ей самой приходилось работать с малых лет.

Я выросла на салат-баре за 4,99 доллара в Sizzler. Я помню свои чувства в то время: я знала, как усердно работали мои родители, чтобы я могла себе это позволить, потому что даже еда в кафе за пять долларов была для меня чем-то особенным, и я была счастлива,

 — поделилась она.

Герцогиня рассказала, что в 13 лет она начала работать в магазине замороженных йогуртов, где выполняла самую разную работу (обслуживала столики, нянчилась с детьми), чтобы покрыть свои нужды.

Я работала всю свою жизнь и откладывала деньги, когда могла. Но даже это было роскошью, потому что обычно речь шла о том, чтобы свести концы с концами и иметь достаточно средств, чтобы заплатить за аренду и заправить машину,

— отметила герцогиня.


Меган также отметила, что им с Гарри повезло, что они после рождения дочери Лилибет Дианы смогли полностью посвятить себя ей.

Как и все родители, мы были переполнены радостью. Как многие родители, мы были потрясены. Как меньшее число родителей, мы не столкнулись с суровой реальностью, когда нужно делать выбор, провести эти первые критически важные месяцы с ребенком или вернуться на работу. Мы знали, что можем забрать ее домой и на этом жизненно важном этапе посвятить себя нашим детям и нашей семье. Мы знали, что, если мы поступим таким образом, нам не придется делать немыслимый выбор в отношении ухода за детьми, работы и медицинского обслуживания, который приходится делать каждый день многим людям,

— написала Меган.

Она добавила, что ни одна семья не должна стоять перед таким выбором, и привела в пример другие страны, в которых действует политика оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком.

Оплачиваемый отпуск должен быть национальным правом, а не вариантом, ограниченным теми, чьи работодатели придерживаются соответствующих правил, или теми, кто живет в одном из немногих штатов, где существует программа отпусков. Итак, от имени моей семьи, Арчи, Лили и Гарри, я благодарю вас за рассмотрение этого письма, и от имени всех семей я прошу вас позаботиться, чтобы этот важный момент не был упущен,

— заключила она свое послание.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Меган Маркл написала письмо в Конгресс США и рассказала о тяжелом детстве: "Я работала с 13 лет"
Меган Маркл написала письмо в Конгресс США и рассказала о тяжелом
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 октября 2021 года
Власти Москвы усилят контроль за соблюдением ограничений через соцсети и камеры
Власти Москвы усилят контроль за соблюдением ограничений через
В Волгоградской области реализуются профориентационные программы
В Волгоградской области реализуются профориентационные программы
В Липецком металлургическом колледже открылись мастерские по стандартам Ворлдскиллс
В Липецком металлургическом колледже открылись мастерские по
К 2024 году в Ярославской области будут работать 225 центров «Точка роста»
К 2024 году в Ярославской области будут работать 225 центров «Точка
В семи регионах для школьников организуют экскурсии на энергетические предприятия
В семи регионах для школьников организуют экскурсии на энергетические
Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты"
Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким Кардашьян
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения России"
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения
Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы "Стрелки" — как одевается героиня Forbes Аня Покров
Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен на газ
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен
Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях
Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец
Лунный день сегодня 21 октября 2021 года
Лунный день сегодня 21 октября 2021 года

Еще по теме

Сестра Меган Маркл жестко ответила принцу Гарри
Сестра Меган Маркл расстроилась из-за Рождества королевской семьи
Первый поцелуй Меган Маркл: как, когда и с кем это было
Приянка Чопра о Меган Маркл: "Она до сих пор пишет много СМС"