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Москва победила в нескольких номинациях европейского этапа World Travel Awards

Москва победила в нескольких номинациях европейского этапа World Travel Awards

Москва заслужила несколько наград европейского этапа престижного международного конкурса в сфере туризма World Travel Awards. Об этом сообщается на сайте премии.

В номинации "Лучшее городское направление Европы" российская столица сумела обойти Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион,Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену. Причем Москва второй год подряд берет приз в этой номинации.

В категории "Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма" выиграл столичный комитет по туризму. Также Москва в этом году была представлена в таких номинациях премии, как "Лучшее в мире направление для отдыха в городе", "Лучшее направление для фестивального и событийного туризма в Европе", "Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия".

"В общемировом этапе конкурса в этом году Москва представлена сразу в девяти номинациях. Каждый желающий может проголосовать за город на официальном сайте премии до 24 октября включительно", - сообщили ТАСС в комитете по туризму Москвы.

Главные призы в двух номинациях взяли и московские гостиницы: Lotte Hotel назван лучшим роскошным отелем Европы, Swissotel Красные Холмы — лучшим отелем бизнес-класса.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards ежегодно вручается победителям с 1993 года. За кандидатов голосуют тысячи туристов и специалистов туриндустрии, а основными критериями служат уровень безопасности города, развитость инфраструктуры и гостиничной сети. Премия считается "Оскаром" в сфере туриндустрии.

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По материалам: uposters.ru

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