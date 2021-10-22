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На развитие юстиции в России планируют выделить около 1 трлн рублей на три года

На развитие юстиции в России планируют выделить около 1 трлн рублей на три года

12:50  Автор: Анна Шушкина



В проекте бюджета на 2022-2024 годы на госпрограмму «Юстиция» предусмотрено около одного триллиона рублей. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, где обсуждалось финансирование указанной программы на предстоящую трёхлетку.

Объём финансового обеспечения госпрограммы, согласно проекту бюджета, в 2022 году составит 322,7 миллиарда рублей, в 2023 году — 332 миллиарда,  а в 2024 году  — 343 миллиарда рублей, сообщил министр.  Госпрограмма, по его словам, содержит шесть ведомственных проектов, одну федеральную целевую программу и четыре подпрограммы. В частности, подпрограмму защиты прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности.

«Предполагается повышение качества и результативности пресечения незаконных практик по возврату просроченной задолженности физлиц к 2030 году до 99 процентов», — сказал министр.

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Также в госпрограмме есть подпрограммы по развитию уголовно-исполнительной системы России в целях исправления осуждённых, а также по повышению качества принудительного исполнения судебных актов и актов других органов.

«Предполагается создание условий для исправления осуждённых и сокращение доли осуждённых, освободившихся из мест лишения свободы без профессии до одного процента», — сказал Чуйченко.

Также, по его словам, среди целей госпрограммы — обеспечение доли завершённых исполнительных производств до 66,5 процента к 2030 году.

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#деньги


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По материалам: pnp.ru

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