На развитие юстиции в России планируют выделить около 1 трлн рублей на три года

12:50 Автор: Анна Шушкина

В проекте бюджета на 2022-2024 годы на госпрограмму «Юстиция» предусмотрено около одного триллиона рублей. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам, где обсуждалось финансирование указанной программы на предстоящую трёхлетку.

Объём финансового обеспечения госпрограммы, согласно проекту бюджета, в 2022 году составит 322,7 миллиарда рублей, в 2023 году — 332 миллиарда, а в 2024 году — 343 миллиарда рублей, сообщил министр. Госпрограмма, по его словам, содержит шесть ведомственных проектов, одну федеральную целевую программу и четыре подпрограммы. В частности, подпрограмму защиты прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности.

«Предполагается повышение качества и результативности пресечения незаконных практик по возврату просроченной задолженности физлиц к 2030 году до 99 процентов», — сказал министр.

Чуйченко предложил заменить бумажные свидетельства ЗАГС записью в реестре

Также в госпрограмме есть подпрограммы по развитию уголовно-исполнительной системы России в целях исправления осуждённых, а также по повышению качества принудительного исполнения судебных актов и актов других органов.

«Предполагается создание условий для исправления осуждённых и сокращение доли осуждённых, освободившихся из мест лишения свободы без профессии до одного процента», — сказал Чуйченко.

Также, по его словам, среди целей госпрограммы — обеспечение доли завершённых исполнительных производств до 66,5 процента к 2030 году.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

#деньги

158