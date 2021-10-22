Наталья Подольская и Владимир Пресняков поделились фото из домашнего архива в честь дня рождения младшего сына

Вадим Карасев

Сегодня в семье 39-летней Натальи Подольской и 54-летнего Владимира Преснякова большой праздник: ровно год назад на свет появился их младший сын Иван. В честь первого дня рождения малыша Наталья опубликовала в своем инстаграме серию новых фото с подросшим мальчиком, сделанных в семейном загородном доме. Подольская рассказала, как появление второго ребенка изменило ее мировоззрение.





Наталья Подольская с сыном Ваней





22 октября родился наш Ваня. Ваня перевернул еще раз всю меня! Показал, как прекрасно материнство, когда ты уже подготовленный боец. Я хочу, чтобы дети были здоровы и счастливы. Чтобы жили в свободном мире, чтобы были счастливы, реализованы и спокойны. Я говорю "дети", имея в виду всех детей на свете в лице моего Вани сегодня. Став мамой, я вижу всех детей! Мне кажется, я их понимаю, я расту с каждым годом моих детей. Это необыкновенное ощущение. Благодарю каждый день за моих мальчиков,

— поделилась мыслями Наталья.













Подольская также опубликовала снимок, сделанный непосредственно во время родов. Наталья призналась, что долгое время сомневалась, публиковать ли этот интимный кадр, однако все же решилась это сделать, потому что убеждена: он несет в себе особый смысл.

Это фото сделано анестезиологом в момент появления Вани на свет. В тот самый миг. Я не видела, что он фотографирует! Считаю, что это фото — шедевр. Лицо женщины в момент появления и проявления чуда,

— рассказала певица.





Владимир Пресняков также опубликовал в своем инстаграме новый пост по случаю дня рождения Вани. Он поделился нарезкой из видеокадров, на которых продемонстрировал, каким бойким и активным малыш стал за последнее время. В этом ролике маленький Ваня пытается "одолеть" большого плюшевого медведя, проводит инспекцию по шкафам на кухне и играет с туалетной бумагой.

Ванюшка! Неси добро! С днем рождения! Нам годик,

— подписал видео счастливый отец.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже больше 15 лет. 5 июня 2010 года они сыграли свадьбу, а через пять лет, ровно в этот день, на свет появился их старший сын Артемий. В конце прошлого лета в прессе появились слухи о второй беременности звезды, а в начале осени пара подтвердила, что ждет второго ребенка. У Владимира Преснякова также есть взрослый сын Никита от Кристины Орбакайте, в фактическом браке с которой он состоял в конце 1990-х.

Яна Марковская