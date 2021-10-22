Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 октября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 октября 2021 года

С помощью нумерологических расчетов можно узнать о том, как пройдет грядущий день, и эксперты в этой области делятся своими знаниями. Их рекомендации помогут уберечься от ошибок и привлечь в жизнь удачу.


В пятницу успех и удача будут зависеть от личного настроя и внимательности. В этот день полагаться нужно не только на доводы разума, но и на предчувствия. Они помогут найти путь к счастью и справиться с любыми препятствиями на пути к желанной цели.

Число-покровитель 22 октября 2021 года

Высчитать число, которое будет покровителем пятницы, не составит труда. Для этого складывают все цифры сегодняшней даты, а затем прибавляют порядковое число дня недели: в пятницу это будет число 5. 2+2+1+0+2+0+2+1=10. 10=1+0=1. 1+5=6.

Шестерка будет управителем пятницы. Эта цифра отвечает за интуитивные способности, честность и умение приходить на помощь. В пятницу обострится чувство справедливости, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не игнорировать эмоции, которые помогут найти верные решения в сложных ситуациях.

Важные события 22 октября из прошлого


22 октября 1955 года произошло извержение вулкана на Камчатке, и это событие указывает на необходимость контролировать себя, чтобы избежать проблем в жизни. Потрясения и перепады настроения будут влиять на все сферы жизни, поэтому важно оставаться в гармонии с собой.

В 1966 году 22 числа в СССР был запущен спутник «Луна 12». Шестерка покровительствует смелым начинаниям и командной работе, без которых невозможны грандиозные успехи.

В 1993 году космонавт Александр Серебров в девятый раз вышел в космос, установив рекорд. Шестерка дарит покровительство тем, кто трудится не покладая рук, верит в свой успех и добивается успехов, невзирая на трудности.

Советы нумерологов на эту пятницу

Доверяйте предчувствиям. Интуиция есть у каждого из нас, и услышать ее помогут ежедневные практики. Внутренний голос не раз выручит, поможет принять важные решения, убережет от промахов и встреч с токсичными людьми.

Стремитесь к успехам. В пятницу энергетика пространства благоволит к кропотливой работе, в том числе командной. Упорство и трудолюбие помогут найти путь к благополучию и привлечь финансовую независимость.


Заботьтесь о близких. Доверительные отношения невозможны без внимания и участия, поэтому нумерологи рекомендуют семейным парам больше времени уделять друг другу, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в поддержке.

Следите за настроением. 22 октября возможны эмоциональные всплески, которые могут навредить делам и отношениям. Дыхательные практики помогут уберечься от стресса и избежать перепадов настроения.

Талисманы удачи на 22 октября

Яшма. Минерал усиливает интуитивные способности, помогает отделать правду от лжи и защищает от недоброжелателей. Энергетика этого камня не даст окружению обмануть и поможет избежать неприятных ситуаций.

Пуговица. Такой талисман пригодится для привлечения удачи и обретения гармонии с внешним миром. Пуговка притянет позитивные события и оградит от неприятностей.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Меган Маркл написала письмо в Конгресс США и рассказала о тяжелом детстве: "Я работала с 13 лет"
Меган Маркл написала письмо в Конгресс США и рассказала о тяжелом
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 октября 2021 года
Власти Москвы усилят контроль за соблюдением ограничений через соцсети и камеры
Власти Москвы усилят контроль за соблюдением ограничений через
В Волгоградской области реализуются профориентационные программы
В Волгоградской области реализуются профориентационные программы
В Липецком металлургическом колледже открылись мастерские по стандартам Ворлдскиллс
В Липецком металлургическом колледже открылись мастерские по
К 2024 году в Ярославской области будут работать 225 центров «Точка роста»
К 2024 году в Ярославской области будут работать 225 центров «Точка
В семи регионах для школьников организуют экскурсии на энергетические предприятия
В семи регионах для школьников организуют экскурсии на энергетические
Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты"
Седокова: "Мамин хахоль в 8 лет пытался меня изнасиловать и
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким Кардашьян
Развод, первый миллиард и стендап: каким этот год был для Ким
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
Минпросвещения России дало рекомендации регионам по проведению каникул
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения России"
СМИ узнали о стратегическом плане НАТО на случай "нападения
Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок продолжения "Секса в большом городе"
Кэрри и Мистер Биг расстались? В сети обсуждают новый кадр со съемок

Топ на сегодня

Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы "Стрелки" — как одевается героиня Forbes Аня Покров
Стиль зумеров и тиктокеров: плюшевое авокадо и стиль группы
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен на газ
Чешские СМИ предрекли Европе повальное обнищание из-за повышения цен
Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях
Нацбанк Украины запретил пополнять депозиты в российских рублях
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец
Как привлечь в дом любовь: маленькие хитрости для одиноких сердец
Лунный день сегодня 21 октября 2021 года
Лунный день сегодня 21 октября 2021 года

Еще по теме

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 21 октября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 6 августа 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 октября 2021 года