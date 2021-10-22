Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 октября 2021 года

Вадим Карасев

С помощью нумерологических расчетов можно узнать о том, как пройдет грядущий день, и эксперты в этой области делятся своими знаниями. Их рекомендации помогут уберечься от ошибок и привлечь в жизнь удачу.

В пятницу успех и удача будут зависеть от личного настроя и внимательности. В этот день полагаться нужно не только на доводы разума, но и на предчувствия. Они помогут найти путь к счастью и справиться с любыми препятствиями на пути к желанной цели.

Число-покровитель 22 октября 2021 года

Высчитать число, которое будет покровителем пятницы, не составит труда. Для этого складывают все цифры сегодняшней даты, а затем прибавляют порядковое число дня недели: в пятницу это будет число 5. 2+2+1+0+2+0+2+1=10. 10=1+0=1. 1+5=6.

Шестерка будет управителем пятницы. Эта цифра отвечает за интуитивные способности, честность и умение приходить на помощь. В пятницу обострится чувство справедливости, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не игнорировать эмоции, которые помогут найти верные решения в сложных ситуациях.

Важные события 22 октября из прошлого

22 октября 1955 года произошло извержение вулкана на Камчатке, и это событие указывает на необходимость контролировать себя, чтобы избежать проблем в жизни. Потрясения и перепады настроения будут влиять на все сферы жизни, поэтому важно оставаться в гармонии с собой.

В 1966 году 22 числа в СССР был запущен спутник «Луна 12». Шестерка покровительствует смелым начинаниям и командной работе, без которых невозможны грандиозные успехи.

В 1993 году космонавт Александр Серебров в девятый раз вышел в космос, установив рекорд. Шестерка дарит покровительство тем, кто трудится не покладая рук, верит в свой успех и добивается успехов, невзирая на трудности.

Советы нумерологов на эту пятницу

Доверяйте предчувствиям. Интуиция есть у каждого из нас, и услышать ее помогут ежедневные практики. Внутренний голос не раз выручит, поможет принять важные решения, убережет от промахов и встреч с токсичными людьми.

Стремитесь к успехам. В пятницу энергетика пространства благоволит к кропотливой работе, в том числе командной. Упорство и трудолюбие помогут найти путь к благополучию и привлечь финансовую независимость.

Заботьтесь о близких. Доверительные отношения невозможны без внимания и участия, поэтому нумерологи рекомендуют семейным парам больше времени уделять друг другу, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в поддержке.

Следите за настроением. 22 октября возможны эмоциональные всплески, которые могут навредить делам и отношениям. Дыхательные практики помогут уберечься от стресса и избежать перепадов настроения.

Талисманы удачи на 22 октября

Яшма. Минерал усиливает интуитивные способности, помогает отделать правду от лжи и защищает от недоброжелателей. Энергетика этого камня не даст окружению обмануть и поможет избежать неприятных ситуаций.

Пуговица. Такой талисман пригодится для привлечения удачи и обретения гармонии с внешним миром. Пуговка притянет позитивные события и оградит от неприятностей.