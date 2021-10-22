"Он что, дурак?": каскадер осудил Алека Болдуина, застрелившего оператора на съемках

Вадим Карасев

63-летний лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми" Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора во время съемок фильма "Ржавчина". Действия знаменитости прокомментировал президент гильдии каскадеров РФ Александр Иншаков, сообщает News.ru.

Эксперт раскрыл, что пиротехнический цех обязан следить за безопасностью на съемках картин, где применяется оружие.



"Сотрудники этого цеха всегда готовят оружие заранее, проверяют-перепроверяют, какие в нем патроны. И выдают актеру или каскадеру только непосредственно перед тем, как режиссер даст команду "Мотор!". Прежде чем выстрелить, я, например, всегда сам проверяю оружие", — отметил Иншаков.

При этом каскадер осудил действия Алека Болдуина, поступок которого якобы находится "за гранью разумного".

Он что, дурак? Или идиот? Схватил оружие и решил похулиганить с надеждой, что там холостые патроны? Зачем? Может быть, он был обдолбанный? Я так понимаю, все случилось даже не в момент съемок. Зачем ты берешь оружие и начинаешь стрелять? Это же просто маразм!

Как считает эксперт, на съемочной площадке оружие "не должно просто так стоять без присмотра" или же "лежать где попало". При этом у Иншакова есть вопросы как к самому Алеку Болдуину, так и к организаторам съемки и цеху, готовившему оружие.

Напомним, в результате трагического случая погибла кинооператор Галина Хатчинс, родившая и выросшая в Советском Союзе.



"Родом из Украины, Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками", — отмечается на личном сайте Галины, закончившей отделение международной журналистики киевского университета.

Алек Болдуин выстрелил в Хатчинс на съемочной площадке в штате Нью-Мексико из пистолета, который должны были зарядить холостыми патронами. Получившую тяжелое ранение женщину доставили по воздуху в больницу Альбукерке, однако у медиков так и не получилось спасти ее жизнь.

Кроме того, американский актер ранил в ключицу режиссера фильма "Ржавчина", который находится сейчас в больнице в критическом состоянии. Сам Алек Болдуин исполняет в картине главную роль, являясь также ее продюсером. Обвинения против него пока не выдвинуты.

Издание Santa Fe New Mexican обнародовало фото Алека Болдуина, сделанное после допроса у шерифа округа Санта-Фе. Судя по снимку, актер глубоко потрясен случившимся.

На время расследования съемки фильма остановлены.



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