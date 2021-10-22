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Педагоги СПО Бурятии повышают квалификацию

Педагоги СПО Бурятии повышают квалификацию

В Центре опережающей профессиональной подготовки, открытом по национальному проекту «Образование» на базе Бурятского республиканского индустриального техникума, стартовали курсы повышения квалификации для преподавателей и мастеров производственного обучения системы СПО на тему «Психолого-педагогический минимум наставника». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Республики Бурятия.
 
Обучение проходит в очно-дистанционном формате. Повышать квалификацию приехали 24 специалиста. Две недели обучения завершатся защитой образовательной программы в рамках курса «Наставничество». Программа разработана и реализуется экспертами территориального центра АНО «Национальное агентство развития квалификаций» в Сибирском федеральном округе. Обучение проводится в соответствии со стандартами WorldSkills.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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