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Политолог Карнаухов призвал бороться с противниками вакцинации

Политолог Карнаухов призвал бороться с противниками вакцинации

С самого начала пандемии мы последовательно требуем принятия мер к антиваксерам, отмечает в своем телеграм-канале политолог и публицист Сергей Карнаухов.

"Сейчас мир антиваксеров состоит из тысяч информационных ресурсов, кладбищ, где покоятся их жертвы, миллионов, которые они зарабатывают на пропаганде отказа от вакцин. Почти два года мы не можем добиться закрытия ни одного телеграм-канала, ни одной страницы в социальных сетях, ютубе", — отмечет он.

Карнаухов считает, что необходимо ужесточать наказание за все формы действий "антиваксеров".

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По материалам: uposters.ru

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