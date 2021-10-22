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Посещение мечети и пляжные заметки: Настя Каменских и Потап отдыхают в Абу-Даби

Посещение мечети и пляжные заметки: Настя Каменских и Потап отдыхают в Абу-Даби

34-летняя Настя Каменских и ее 40-летний супруг и по совместительству продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, сбежали от осенних холодов на побережье Персидского залива. Звездная пара улетела отдыхать в столицу ОАЭ Абу-Даби, откуда с удовольствием делится отпускными заметками с подписчиками в инстаграме.


Алексей Потапенко и Настя Каменских

Первые пару дней Настя и Алексей в основном провели на пляже, где успевали не только принимать солнечные ванны и купаться в теплых водах залива, но и снимать зажигательные тиктоки с забавными танцами. Каменских уже продемонстрировала своим подписчикам несколько купальников, которые взяла с собой на отдых. Яркие фото певицы в красном и кислотно-желтом купальнике сразу же оценили подписчики.


Настя Каменских


Вдоволь насладившись атмосферой побережья, вчера Настя Каменских и Алексей Потапенко отправились на экскурсию в одну из самых больших мечетей в мире — мечеть шейха Зайда, расположенную в Абу-Даби. Войти на территорию мечети супруги смогли только предварительно покрыв голову и переодевшись в одежды, максимально закрывающие тело. 

А можно еще три жены? А ты мне так нравишься, кстати, очень! Что-то в этом есть,

— пошутил Потап, когда увидел возлюбленную в платке и длинном платье.



Алексей Потапенко и Настя Каменских

Оценили образ Каменских и ее подписчики. Под фото, сделанными на фоне белоснежной мечети, они отметили, что в таких одеждах она чем-то напомнила им главную героиню сериала "Клон" Жади. Сама Настя призналась, что осталась под сильным впечатлением от посещения мечети:

Мечеть шейха Зайда — место, в котором оживает сказка о тысяче и одной ночи. Каждой клеточкой чувствую величественность и силу этого удивительно красивого места.






Напомним, что роман Насти Каменских и Алексея Потапенко около 10 лет оставался тайной для общественности. Их отношения начались, когда они еще вместе выступали в группе "Потап и Настя", но на тот момент Алексей еще был женат на другой. Только в 2018 году Настя и Алексей признались, что счастливы вместе и любят друг друга, и в том же году сыграли свадьбу.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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