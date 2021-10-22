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Посольство: Россия не признаёт решение Приштины о высылке российских дипломатов

Посольство: Россия не признаёт решение Приштины о высылке российских дипломатов

19:36  Автор: Илья Сокольникас, Белград



В посольстве Российской Федерации в Сербии заявили, что решение властей непризнанного Косова о высылке двух российских дипломатов не имеет правовой силы.

«Не признаем «независимость» Косово, а соответственно и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в т.ч. по данному вопросу», — говорится в заявлении пресс-службы российской дипмиссии в Белграде.

В посольстве назвали неприемлемыми попытки помешать аккредитованным при МООНК российским дипломатам вести свою законную деятельность, соответствующую нормам международного права.

Ранее власти непризнанного Косова объявили персонами нон грата двух российских дипломатов — сотрудников приштинской Канцелярии посольства России в Сербии.



#международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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