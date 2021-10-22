Рейдерский захват Кучуксульфата - ласточка пересмотра итогов приватизации 90-х?

Вадим Карасев

История алтайского предприятия Кучуксульфат, единственного изготовителя природного сульфата натрия, сравнима с положением дел и в ряде других российских регионов. Созданное практически с "нуля" успешное производство стоило акционерам порядка 14 млрд рублей. Все складывалось благополучно, у проверяющих органов не было претензий ни по организации бизнеса, ни по уплате налогов. Заработная плата в два раза превышала среднюю по краю, достигая 53000 рублей. Компания становилась 5-кратным победителем в проводимом каждый год конкурсе "Лучшее социально-ответственное предприятие" и являлась крупным меценатом, направляющим нуждающимся десятки миллионов.

В своем сюжете «Катунь 24» рассказывала о заводе и его значении как для экономики, так и для социального благополучия в регионе.



Однако ситуация начала ухудшаться в 2017 году, когда руководство ощутило на себе нарастающее давление, которое закончилось в результате рейдерской атакой. На кампанию по захвату завода тратятся миллионы рублей, идущие на его дискредитацию в Сети и сопровождаемую потоками лжи. На клевету молниеносно отреагировала Генпрокуратура. Рейдеры предлагали продать производство или инициировать процедуру банкротства, но все это не привело к ожидаемому результату. Тогда Василию Гамаюнову, председателю совета директоров, начали поступать угрозы, в том числе о физической расправе.



Атака на уникальное предприятие оказалась неудачной, у налоговиков, как и представителей экологической инспекции, к нему не оказалось претензий, но был обнаружен факт фальсификации акта Росприроднадзора. В результате судебного разбирательства оказалось, что из 28 пунктов составленного предписания акта проверки 23 Росприроднадзор счел полностью необоснованными. Благодаря четким действиям и стойкости акционеров завод не обанкротился и не был лишен лицензии.



Сразу же после получения информации о именах всех участников рейдерской атаки в адрес акционеров прозвучал ультиматум. Через посредников Андрей Еленсон, управляющий партнер А-1, передал предложение о начале обсуждения вопроса о продаже предприятия, в противном же случае прокуратурой через 10 дней будет отправлен иск в суд о незаконности приватизации Кучуксульфата, произошедшей еще в 1992 году. 30 лет назад его акционерами стали 1693 работника на правах аренды с правом дальнейшего выкупа.



За период функционирования компании прошло большое количество проверок, ни одна из которых не предъявляла претензий к приватизации. Акции у сотрудников приобретались владельцами завода на свободном вторичном рынке с 1999 года. По словам Эленсона, прокуратура подготовила иск с целью изъятия акций, которыми собственники владеют незаконно. Конечно, при этом дело коснется и интересов трудового коллектива, которые на суде выступят в качестве 3-й стороны, поэтому фактически станут ответчиками по регрессивному иску.



В моногороде Степное Озеро проживает около 6000 человек, среди которых на фоне развивающихся баталий обязательно возникнет выраженное социальное напряжение. При взгляде со стороны ситуация выглядит таким образом, что людей, не позволивших прекратить существование предприятия в 90-е, государство сегодня просто обманывает. При этом жители Алтайского края предпочтение отдают представителям КПРФ, хотя Степное Озеро демонстрирует рост показателей сравнительно с предыдущими выборами в пользу Единой России даже на фоне создавшихся проблем.



После покупки завода с выработавшим свой ресурс оборудованием в создание новых мощностей были вложены крупные деньги, которые кто вернет акционерам в случае перехода компании в государственную собственность? Очевидно, что это будут не рейдеры, а непосредственно государственные структуры. Работники должны получить компенсацию, поскольку активы покупались по рыночной стоимости. После начала процедуры деприватизации будут искаться виновники "упадка", которыми окажутся владельцы, пусть и исправно платившие налоги.



Вполне может получиться так, что следующим собственником Кучуксульфата станет один из олигархов, а предприятие снова приватизируется, согласно интересам спонсора рейдеров. И очень может случиться так, что интересы заводчан и сегодняшних владельцев компании просто не будут учтены, а это уже прецедент общероссийского масштаба.

Источник https://rusevik.ru/news/661679



