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Россия может принять в 2022 году 124 тысячи трудовых мигрантов из визовых стран

Россия может принять в 2022 году 124 тысячи трудовых мигрантов из визовых стран

21:02  Автор: Александра Гуляева


Источник: Regulation.gov.ru



Минтруд предложил определить на 2022 год потребность России в трудовых мигрантах из стран, с которыми действует визовый режим, в количестве 124 007 человек. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Также предлагается установить соответствующие квоты: 124 007 — приглашения на въезд для трудовой деятельности и 124 007 разрешений на работу.

В России распоясались онлайн-воры и мигранты


Что касается распределения квот по профессиям и специальностям, больше всего, 37 970 квот, предлагается выделить для рабочих, занятых на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах. Еще 18 750 квот — для рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, 18 383 — для других профессий квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий. Меньше всего квот — 1075 — предлагают выделить для продавцов, натурщиков, демонстраторов товаров и одежды.

В Минтруде отметили, что относительно допандемического 2019 года (144,5 тыс. человек) квоты на 2022 год сокращены более чем на 14%.



#мигранты #работа


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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