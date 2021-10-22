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Сенатор рассказала, при каких условиях сбор краснокнижных растений должен повлечь уголовную ответственность

Сенатор рассказала, при каких условиях сбор краснокнижных растений должен повлечь уголовную ответственность

00:47  Автор: Евгения Филиппова



Законопроект об уголовных наказаниях за уничтожение занесённых в Красную книгу РФ растений, который разрабатывают в Совфеде, должен касаться деяний, совершённых с умыслом, а не по неосторожности. Об этом сказала «Парламентской газете» сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Деяния, которые совершены в отношении особо ценных пород деревьев, растений с умыслом, тем более с получением коммерческой выгоды, должны наказываться», — отметила сенатор, комментируя инициативу.

Она добавила, что формулировку закона будут прорабатывать вместе с профильными министерствами, правовым управлением Совета Федерации и экспертами. По её словам, важно, чтобы к ответственности не привлекали людей, которые случайно причинили незначительный вред природе. «Полагаю, что совместными усилиями мы выработаем такое предложение, которое не затронет интересы добропорядочных людей, наносящих ущерб по неосторожности», — считает законодатель.

В Совете Федерации предлагают ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений


Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила, что при проработке формулировки необходимо чётко разграничить составы административного правонарушения и уголовного преступления. По её словам, Комитет тоже присоединился к работе над проектом.

Сейчас уголовная ответственность предусмотрена за браконьерство и другие преступления только в отношении животных, занесённых в Красную книгу РФ. За уничтожение краснокнижных растений есть лишь административная ответственность.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#экология

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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