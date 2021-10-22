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Сестра Бритни Спирс заявила, что родители заставляли ее сделать аборт

Сестра Бритни Спирс заявила, что родители заставляли ее сделать аборт

Семья Бритни Спирс вновь оказалась в центре скандала. Однако на этот раз популярную певицу он обошел стороной. Дело касается ее младшей сестры — 30-летней актрисы и певицы Джейми Линн Спирс. В своей книге Things I Should Have Said она заявила, что родители и члены ее команды настаивали на том, чтобы она сделала аборт, когда забеременела в 16 лет.

Люди из моего ближайшего окружения пытались убедить меня, что завести ребенка в тот момент моей жизни было ужасной идеей. Они говорили: "Это погубит твою карьеру. Ты просто слишком молода. Ты не знаешь, что делаешь. Есть таблетки, которые ты можешь принять. Мы можем помочь вам решить эту проблему". Все просто хотели, чтобы эта "проблема" исчезла. Все были уверены, что прерывание беременности было лучшим вариантом,

— пишет она.


Джейми Линн Спирс

Джейми Линн также утверждает, что ей не разрешили сказать о беременности старшей сестре, в поддержке которой она тогда так нуждалась.

Она не могла мне помочь, когда я была так беззащитна. По сей день я чувствую боль от того, что я не могу сказать об этом своей сестре,

— призналась Спирс.

В какой-то момент она очень сильно поссорилась со своим отцом Джейми, который настаивал на том, чтобы она отдала ребенка на усыновление.


Джейми Спирс

В итоге ее команда заключила эксклюзивное соглашение с журналом OK!, которому пообещала первому рассказать о беременности и предоставить первые снимки малыша. Джейми Линн заявила, что она вместе с мамой уехала в Коннектикут, чтобы переждать шумиху там, пока статья не выйдет.

С лица мамы не сходило разочарование,

— отметила она.

В итоге Джейми Линн в 17 лет стала мамой — она родила дочь от своего бывшего возлюбленного Кейси Олдриджа. У нее также есть трехлетняя дочь Айви от нынешнего супруга Джейми Уотсона.


Дочери Джейми Линн Спирс

В последнее время Джейми Линн столкнулась с критикой со стороны поклонников ее сестры, которые считают, что она использует нынешнюю ситуацию с битвой Бритни против опеки, чтобы заработать на книге. Сама Бритни обвинила младшую сестру в том, что все эти годы та не оказывала ей никакой поддержки в битве против опекунства. Хотя после публичного выступления Бритни в суде, где она рассказала об издевательствах со стороны отца, Джейми Линн ее публично поддержала. При этом она отметила, что никогда не наживалась на сестре и всегда зарабатывала самостоятельно.

Бритни пока на заявление сестры в книге не отреагировала.


Бритни и Джейми Линн Спирс
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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