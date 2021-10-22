Шубенков рассказал о зависти российских спортсменов к зарплатам футболистов

Вадим Карасев

Легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что недовольство российских спортсменов зарплатами футболистов связано с завистью. По его словам, сейчас в российской легкой атлетике такие вознаграждения получить невозможно.

"Да это все зависть! Мы тоже хотим столько денег получать. Почему бы нет?" — сказал бегун в интервью платформе Premier.

Уровень дохода игроков, выступающих во втором по значимости дивизионе России — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сопоставим с зарплатами лучших отечественных спортсменов в легкой атлетике. 300–400 тысяч рублей в месяц чемпион назвал "уже чем-то человеческим, сопоставимым с топовыми легкоатлетами".

Сергей Шубенков — победитель и неоднократный призер чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами. Россиянин завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом РФ (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы. Атлет не вышел в текущем году на старт квалификационного забега на Олимпиаде в Токио, так как во время разминки у него обострилось повреждение ахилла.