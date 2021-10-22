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Собянин: QR-коды и выходные вводятся с разными целями

Собянин: QR-коды и выходные вводятся с разными целями

15:23  Автор: Александра Гуляева


Источник: РИА Новости



QR-коды и выходные с 28 октября по 7 ноября в Москве вводятся с разными целями. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает РИА «Новости». Если система QR-кодов организуется для того, чтобы люди привыкли к вакцинации, то нерабочая неделя — срочная мера, способная разорвать цепочку заражений, отметил он.

По его словам, период вхождения в ситуацию, когда большее число людей должно привиться, требует не недели даже, а месяцы. Чтобы пройти полный курс вакцинации, понадобится больше месяца, пояснил Собянин.

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Что касается нерабочих дней, то они, по словам мэра, являются экстренной мерой в условиях роста заболеваемости COVID-19. «Нужно немедленно, сегодня и сейчас принять меры, чтобы сгладить пики, снизить уровень заболеваемости. И, конечно, QR-коды никакого подобного эффекта не дадут», — отметил градоначальник. 

Он добавил, что вводить QR-коды на неделю нет смысла, необходимо вводить требование предоставлять сертификаты о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании минимум на полгода.

Между тем московские власти ожидают, что уже в конце этой недели и начале следующей столица достигнет пиковых значений заболеваемости, рекордных за всю историю пандемии. Осенняя волна ОРВИ наложилась на дельта-штамм, заболеваемость в Москве повышается, пояснил Собянин.


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22 октября за сутки в Москве зафиксировали 8166  новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 3233, в Московской области — 2428. Всего в России выявили 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах, показатель стал максимальным за всё время пандемии.

Накануне Собянин подписал указ о новых ограничениях, которые вводятся в Москве с 28 октября по 7 ноября.

В этот период приостановят работу всех предприятий и организаций на территории города. Исключения составят организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и некоторые другие, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента.



#Москва #коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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