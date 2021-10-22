Соцсеть Трампа взломали сразу после запуска

Вадим Карасев

Неизвестные хакеры атаковали социальную сеть Truth Social, запущенную бывшим президентом США Дональдом Трампом. Это произошло через несколько часов после официального объявления о начале работы бета-версии сайта.

Как сообщает The New York Times, взломщики утверждают о своей связи с группой Anonymous, но так ли это на самом деле, не представляется возможным установить. Мотивом своего поступка они назвали "онлайн-войну против ненависти".

Злоумышленники не навредили работе сайта – они лишь смогли создать фальшивые учетные записи на имена экс-помощника президента Стива Бэннона, самого Трампа, конспиролога Рона Уоткинса и гендиректора Twitter Джека Дорси. В аккаунте бывшего президента, в частности, в качестве аватара была установлена испражняющаяся свинья.

Позже газета Washington Post уточнила, что взлома в полном смысле этого слова не было. Ссылка на сеть не публиковалась, но злоумышленники без труда нашли ее и просто создали несколько учетных записей. Тем не менее, открытый доступ к регистрации на этапе бета-тестирования может считаться уязвимостью, если так не было задумано изначально.

Ruposters писал, что Трамп в прошлом месяце обвинил мигрантов в превращении США в страну третьего мира.