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Соцсеть Трампа взломали сразу после запуска

Соцсеть Трампа взломали сразу после запуска

Неизвестные хакеры атаковали социальную сеть Truth Social, запущенную бывшим президентом США Дональдом Трампом. Это произошло через несколько часов после официального объявления о начале работы бета-версии сайта.

Как сообщает The New York Times, взломщики утверждают о своей связи с группой Anonymous, но так ли это на самом деле, не представляется возможным установить. Мотивом своего поступка они назвали "онлайн-войну против ненависти".

Злоумышленники не навредили работе сайта – они лишь смогли создать фальшивые учетные записи на имена экс-помощника президента Стива Бэннона, самого Трампа, конспиролога Рона Уоткинса и гендиректора Twitter Джека Дорси. В аккаунте бывшего президента, в частности, в качестве аватара была установлена испражняющаяся свинья.

Позже газета Washington Post уточнила, что взлома в полном смысле этого слова не было. Ссылка на сеть не публиковалась, но злоумышленники без труда нашли ее и просто создали несколько учетных записей. Тем не менее, открытый доступ к регистрации на этапе бета-тестирования может считаться уязвимостью, если так не было задумано изначально.

Ruposters писал, что Трамп в прошлом месяце обвинил мигрантов в превращении США в страну третьего мира.

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По материалам: uposters.ru

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