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Совет Европы попросил Францию решить вопрос с вакцинной дискриминацией делегации России

Совет Европы попросил Францию решить вопрос с вакцинной дискриминацией делегации России

12:31  Автор: Виктория Карташева



Руководство Совета Европы обратилось к Франции с просьбой разрешить ситуацию с вакцинной дискриминацией российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером ПАСЕ Хендриком Дамсом, сообщает пресс-служба Совфеда.

Ранее российская делегация не поехала на осеннюю сессию ПАСЕ из-за «вакцинной дискриминации». По словам члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого, представителям России в ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за непризнания Евросоюзом вакцинации «Спутником V».

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«Я знаю, что госпожа генеральный секретарь Совета Европы направила обращение французским властям с просьбой разрешить эту проблему и строго исполнять их обязательство, которое они взяли на себя в связи с работой во Франции международной организации», — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда выразила надежду, что эта история будет доведена до конца, передаёт ТАСС. По её мнению, российская делегация хочет работать в ПАСЕ очно, поскольку дистанционное взаимодействие менее эффективное.

Матвиенко также выразила недоумение из-за ряда оценок Евросоюза прошедших в России выборов в Госдуму. Выборы прошли хорошо: с хорошей явкой и при высокой конкуренции, подчеркнула спикер Совфеда. Она также назвала позитивным тот факт, что руководство ПАСЕ «не пошло на поводу БДИПЧ ОБСЕ» в своих оценках выборов.


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«Мы ожидали полноценную мониторинговую миссию, но сам факт направления оценочной миссии — это такой позитивный сигнал для России сохранить каналы связи, диалог и иметь собственную точку зрения. Мы отмечаем относительно взвешенную тональность пресс-релиза [ПАСЕ], надеемся, она сохранится и в итоговом заключении», — заключила Матвиенко.

Ранее председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также назвал ограничение на перемещение по Страсбургу делегации российских парламентариев «вакцинной дискриминацией». Слуцкий отметил, что это нарушает принцип равноправия и противоречит соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы.



#международные отношения #ЕС

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По материалам: pnp.ru

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