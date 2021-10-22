Стартовал приём работ школьников со всей России на ежегодный Фестиваль детского творчества России и Китая

14 октября стартовал приём работ российских школьников на ежегодный Фестиваль детского творчества России и Китая «Дипломатия дружбы». Мероприятие проходит при поддержке Минпросвещения России.

Приём работ школьников (с 1-го по 11-й класс) продолжится до 14 ноября включительно. Создание творческих работ: рисунков, фотографий, коротких фильмов, анимации – будет способствовать изучению школьниками истории, культуры и традиций обеих стран.

Авторы 30 лучших российских работ станут победителями и будут награждены дипломами участника (победителя), а 60 лучших работ ребят из России и Китая будут представлены 26 ноября в Пекине во время торжественной церемонии открытия выставки.

Итоги фестиваля подведут 29 ноября 2021 года во время торжественного награждения и «телемоста дружбы» с фестивалем в Китае.

Во время фестиваля будет заложена «капсула времени» с обращением к детям в 2049 год.

Дополнительная информация о конкурсе доступна по ссылке​.

Работы школьников необходимо направлять в адрес организаторов по электронной почте [email protected], в теме письма следует указать «Фестиваль. Ф.И.О. Класс. Школа. Регион».