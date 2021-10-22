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Талибы* обезглавили волейболистку молодежной сборной Афганистана

Талибы* обезглавили волейболистку молодежной сборной Афганистана

Волейболистка молодежной сборной Афганистана Махджабин Хакими была убита боевиками движения "Талибан"*, сообщают западные СМИ, ссылаясь на местные источники. Это произошло еще в начале месяца, но семья молчала о преступлении, опасаясь мести террористов в случае огласки.

Предположительно, Хакими погибла, когда талибы* проводили рейды по городу в поисках женщин, занимающихся спортом. В афганских соцсетях распространилось фото ее трупа с перерезанным горлом, по другим данным, она была обезглавлена. Есть версия, что волейболистку убили еще до падения Кабула.

Спортивное издание Inside the Games приводит слова одного из тренеров девушки: он сказал, что лишь двум его подопечным удалось покинуть страну, все остальные спортсменки находятся "в отчаянии и страхе". Женской футбольной сборной Афганистана повезло больше, ее участницам удалось бежать в Пакистан.

В Международной федерации волейбола выпустили заявление, в котором назвали сообщения о причине смерти Хакими "противоречивыми" и пообещали продолжать искать точные объяснения. В документе осуждают все формы насилия против спортсменов и других людей, а также призывают гарантировать всем желающим право заниматься спортом без страха.

Ruposters писал, что новые власти Афганистана поделились планами собрать миллионы просмотров видео публичных казней. Спорт для женщин они запретили, поскольку не увидели в нем необходимости и испугались, что кто-то сможет увидеть спортсменок без исламского облачения.


* террористическая организация, запрещенная на территории России
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По материалам: uposters.ru

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