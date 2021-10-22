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Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в мини и плаще на прогулке в Нью-Йорке

Уличный стиль знаменитости: Ирина Шейк в мини и плаще на прогулке в Нью-Йорке

Вернувшись после короткой поездки в Париж, 35-летняя Ирина Шейк вчера вновь была замечена на улице Нью-Йорка. На этот раз модель прогуливалась одна — четырехлетняя дочка Шейк Лея сейчас проводит время со своим папой Брэдли Купером.

На публике Шейк появилась в стильном образе. Она была одета в легкое мини-платье, которое подчеркнуло ее загорелые подтянутые ноги, черный плащ, лоферы и белые носки. Образ модель дополнила именной сумкой Burberry с ее инициалами розового цвета и солнцезащитными очками на цепочке.


С английским брендом у Шейк сложились теплые отношения — она не только сотрудничает с маркой, но и хорошо дружит с ее креативным директором Рикардо Тиши, так что, вероятно, это был его личный подарок.


Забирать дочку у бывшего возлюбленного Шейк вчера не стала — вечером она отправилась на день рождения своей подруги и коллеги Кэндис Свейнпол, которая отмечала 33-летие. Вечеринка прошла в закрытом клубе на Манхэттене, где они обе отдохнули от материнских обязанностей и активной работы в прошлом месяце.


 



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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