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Усталость и отток жизненных сил: какие вещи в доме крадут энергию

Усталость и отток жизненных сил: какие вещи в доме крадут энергию

Упадок сил, раздражительность, чувство тревоги — все это может наваливаться на человека, едва переступившего порог своего дома. Виной тому могут быть предметы, способные негативно влиять на энергетику и лишать жизненных сил.


Наряду с вещами, способными усиливать энергетику человека, есть вещи-вампиры, из-за которых многие чествуют себя дома неуютно. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают пройтись по своему жилищу и убедиться в том, что в нем нет вещей, которые крадут энергию, лишают жизненных сил и мешают счастливой жизни в гармонии и комфорте.

Бардак и старые вещи

Приходя домой после напряженного дня и видя вокруг себя беспорядок, человек еще больше раздражается, лишает себя возможности насладиться уютом и комфортом. Любая вещь, лежащая не на своем месте, не убранная вовремя грязная посуда, рваные и пришедшие в негодность вещи вызывают негативные эмоции, и с этим нужно бороться. Простые правила уборки помогут обрести чувство гармонии, а своевременная ревизия даст возможность попрощаться с залежами хлама в доме.

Включенный телевизор

Такая простая и понятная вещь, как телевизор, может стать источником негатива и лишить жизненных сил. Если телевизор работает постоянно, он производит фоновый шум, мешающий расслабиться и отдохнуть. Эксперты в области биоэнергетики отмечают, что световые и звуковые волны, исходящие от работающего телевизора, нарушают позитивные вибрации, не лучшим образом влияя на самочувствие.


Плотные шторы

Постоянно закрытые окна, мешающие доступу солнечного света, нарушают энергетику пространства и убивают оптимизм. На тяжелых портьерах скапливается огромное количество пыли, которая также притягивает негатив, а отсутствие дневного освещения вызывает депрессивные мысли. Если шторы заменить нет возможности, их стоит почаще открывать, чтобы избавиться от давящего чувства тоски и раздражения.

Большое количество декора

Во многих домах хранятся милые сердцу безделушки, украшающие жилище и придающие помещениям комфорт, однако обилие таких предметов лишает энергии. Большое количество ненужных вещей создает ощущение дискомфорта и сжатости, поэтому хранить у себя бесконечное количество мелких предметов не имеет смысла.

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По материалам: dailyhoro.ru

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