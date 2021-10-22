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В Астраханской области открываются новые центры «Точка роста»

В Астраханской области открываются новые центры «Точка роста»

В Астраханской области продолжают открываться новые центры «Точка роста» и детские технопарки «Кванториум» Минпросвещения России.

20 октября работу начали «Точки роста» в Ахтубинском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Лиманском, Наримановском, Харабалинском и Черноярском районах.

Новые образовательные площадки созданы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей. Кроме того, их функционирование необходимо для формирования условий повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников и расширения практического содержания реализуемых образовательных программ.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

# Общество
По материалам: edu.ru

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