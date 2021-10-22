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В центре «IT-куб» на базе Новосибирской классической гимназии № 17 обучаются более 700 ребят

В центре «IT-куб» на базе Новосибирской классической гимназии № 17 обучаются более 700 ребят

В центре «IT-куб» Минпросвещения России, созданном на базе Новосибирской классической гимназии № 17 в рамках нацпроекта «Образование», занимаются более 700 ребят из разных школ региона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Новосибирской области.

Обучение проводится по семи направлениям. Младшие школьники осваивают язык программирования Scratch, создают собственные мультфильмы и онлайн-игры, занимаются конструированием и моделированием. Старшеклассники программируют на языках Python и Java, создают трехмерные модели и виртуальный мир для них, изучают основы анимации, формируют у себя навыки безопасного поведения в интернет-пространстве, учатся распознавать возможные угрозы и риски Сети и вырабатывать методы борьбы с ними.
 
По каждой программе разрабатываются учебно-методические комплексы и методические материалы: планы занятий, сценарии мастер-классов, каникулярные программы и др.
 
В «IT-кубе» организовано дистанционное обучение ребят из других школ Новосибирской области. Так, девятиклассники технического лицея № 176 Карасукского района изучают трехмерное моделирование, а восьмиклассники из Колыванской школы № 2 изучают программирование на языке Python.

# Общество
По материалам: edu.ru

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