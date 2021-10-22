В Геленджике прошел первый краевой Форум классных руководителей

В Геленджике завершился первый краевой Форум классных руководителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Участниками форума стали не только педагоги школ, но и кураторы колледжей и техникумов региона.

Они обсудили современные задачи классного руководителя, в том числе возможности выстраивания диалога между семьей и школой, поделились лучшими практическими и методическими разработками, приняли участие в практикумах и работе стажировочных площадок.

«Задача каждого классного руководителя – создать условия внутри классного коллектива для развития личности каждого ребенка и раскрытия его талантов. Педагог должен вовлечь каждого ребенка в процесс обучения, суметь выслушать его, сделать его своим ассистентом, посмотреть глазами ученика на волнующую его проблему», – подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Региональный форум стал продолжением Первого Всероссийского форума классных руководителей, который состоялся в Москве в рамках Недели учителя. В очном формате в нем приняли участие 1000 человек из разных регионов России, в том числе 37 педагогов из Краснодарского края.