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В Иркутской области подвели итоги конкурса среди педагогов допобразования

В Иркутской области подвели итоги конкурса среди педагогов допобразования

В Иркутской области завершился конкурс «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

В 2021 году премию губернатора Иркутской области получили 40 педагогических работников, набравших наибольшее количество баллов в ходе конкурса. Они получают премию в размере 25 тысяч рублей.

«Это очень важное направление работы, которое помогает творчески развиваться детям, социализироваться в обществе, повышает их самооценку. И, конечно, в этом процессе большую роль играет педагог. В системе образования Иркутской области действует 100 организаций дополнительного образования, в которых занимаются более 200 тысяч детей. Помимо этого, более пяти тысяч кружков действуют при школах. Их посещают более 100 тысяч учащихся», – рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

На основании экспертных оценок конкурсных материалов сформирован рейтинг участников. В их число вошли педагоги из 16 муниципальных образований: гг. Иркутска, Ангарска, Черемхово, Зимы, Усть-Илимска, Черемховского, Чунского, Тайшетского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, Куйтунского, Ольхонского, Слюдянского, Боханского, Усть-Удинского и Шелеховского районов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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