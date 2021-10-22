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В Москве откроют школу с цифровой лабораторией и шахматным клубом

В Москве откроют школу с цифровой лабораторией и шахматным клубом

В Москве появится общеобразовательная школа на 1225 мест. Она будет открыта в районе Лефортово и войдет в состав жилого комплекса. Застройщик планирует завершить строительство к 2023 году. Он возведет здание за свой счет и после ввода в эксплуатацию передаст объект городу. Об этом сообщается на Официальном сайте Мэра Москвы.

В школе будут не только учебные классы, но и цифровая лаборатория с оборудованием для моделирования, актовый зал, конференц-зал, информационный центр с библиотекой и медиатекой. Для группы продленного дня оборудуют спальню-игровую.
Кроме того, в школе откроются разные клубы и мастерские – дети смогут научиться играть в шахматы, обрабатывать дерево, металлы и ткани.

# Общество
По материалам: edu.ru

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