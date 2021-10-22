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В Москве проходит форум «Сохранение нематериального наследия»

В Москве проходит форум «Сохранение нематериального наследия»

Приобщение к культурным ценностям разных народов России и формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения и молодёжи обсуждают в эти дни участники форума «Сохранение нематериального наследия», который проходит в Москве при поддержке Минпросвещения России.

Мероприятие объединило представителей разных возрастов и регионов, его участники вносят свой вклад в сохранение традиций в современном мире. Работа форума завершится гала-концертом, который состоится 23 октября в московском Фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.

# Общество
По материалам: edu.ru

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