В Москве проходит форум «Сохранение нематериального наследия»

Приобщение к культурным ценностям разных народов России и формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения и молодёжи обсуждают в эти дни участники форума «Сохранение нематериального наследия», который проходит в Москве при поддержке Минпросвещения России.

Мероприятие объединило представителей разных возрастов и регионов, его участники вносят свой вклад в сохранение традиций в современном мире. Работа форума завершится гала-концертом, который состоится 23 октября в московском Фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой.