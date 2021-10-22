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В Москве прошёл Всероссийский форум «Без срока давности»

В Москве прошёл Всероссийский форум «Без срока давности»

С 20 по 22 октября в Общественной палате Российской Федерации прошёл Всероссийский форум «Без срока давности» для специалистов патриотического воспитания педагогических вузов и вузов, имеющих педагогические специальности. Мероприятие организовано при поддержке Минпросвещения России.

Заместитель Министра просвещения России Денис Грибов отметил, что проект «Без срока давности» стоит во главе списка проектов, направленных на противодействие фальсификации истории, признание действий нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны целенаправленным геноцидом мирного населения. Этот проект позволяет сохранить историческую память и передать её подрастающему поколению.

«Мы реализуем этот проект в активном взаимодействии с педагогическими вузами, колледжами, входящими в Ассоциацию развития педагогического образования, во главе с Московским педагогическим государственным университетом. Это логично, и именно так мы позиционировали эту работу с самого начала – в максимально тесной связке с центрами развития педагогики. Потому что воспитание и формирование нравственной личности во многом закладываются именно в школе», – сказал замминистра.

Он подчеркнул, что такую работу необходимо продолжать, и прежде всего в онлайн-пространстве.

В рамках форума прошли пленарная сессия с представителями профильных министерств и профессионального сообщества, презентация документальных кинолент «Хабаровский трибунал» и «Ейская трагедия. Преступление без срока давности». Состоялись дискуссионные секции по вопросам внедрения образовательного модуля «Без срока давности» для вузов, имеющих педагогические специальности, и педвузов, эффективных технологий воспитания и использования возможностей средств культуры и искусства в просвещении.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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