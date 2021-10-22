В Омской области проводится модернизация профессионального образования и расширяются возможности дополнительного образования

В 2022 году в омских колледжах в рамках национального проекта «Образование» откроются 12 новых мастерских, в настоящее время школьники обучаются в детских технопарках «Кванториум» и в центрах «Точка роста».

«В будущем году планируем открыть еще один школьный технопарк «Кванториум» и 70 новых «Точек роста», – отметил губернатор Омской области Александр Бурков.



В этом году в регионе открылись четыре новые мастерские, оснащенные самым современным оборудованием, в автотранспортном колледже. В следующем году будут оборудованы еще 12 мастерских в пяти учреждениях.



«Выбор компетенций для них будет основан на потребности в кадрах наших предприятий и организаций. К примеру, две мастерские будут оборудованы по компетенциям «Производственная сборка изделий авиационной техники» и «Обслуживание авиационной техники». Специалисты, прошедшие подготовку, смогут работать на производственном объединении «Полет» и на заводе им. П.И. Баранова», – подчеркнул Александр Бурков.



По мнению главы региона, нужно расширять системную работу с предприятиями.

«Именно индустриальные партнеры должны формировать потребность в кадрах. А мы должны быть готовыми к созданию программ среднеспециального образования, которые дадут возможность получать квалификацию не за три-четыре года, а в разы быстрее. И этот подход предусмотрен новой федеральной стратегической инициативой «Профессионалитет». Наша задача – включаться в ее реализацию», – заключил губернатор.