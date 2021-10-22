В Пятигорске обсудят стратегическое развитие и достижение целевых показателей ЦОПП

27–28 октября в Пятигорске на площадке Пятигорского государственного университета состоятся Проектно-аналитическая сессия по стратегическому развитию деятельности центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) и Всероссийское совещание по достижению целевых показателей ЦОПП. В мероприятии примут участие представители Минпросвещения России.

Участники мероприятий сформируют перечень показателей, характеризующих эффективность деятельности ЦОПП, разработают механизмы формирования региональной сети и стратегию развития деятельности ЦОПП. Они также обсудят формирование механизмов взаимодействия с крупными корпорациями и предприятиями работодателей и новые подходы к обеспечению трудоустройства граждан РФ и закреплению их на рабочем месте.

По результатам мероприятия будет сформирована концепция развития деятельности центров и разработаны алгоритмы взаимодействия региональной системы СПО с реальным сектором экономики, в частности с ключевыми работодателями.