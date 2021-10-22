В Рязанской области произошёл пожар на пороховом заводе
10:43 Автор: Виктория Карташева
Источник: ТАСС
В Рязанской области в одном из цехов завода «Эластик» произошёл пожар, погибли семь человек. Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В пресс-службе заявили, что в результате нарушениях технологического процесса на территории одного из цехов произошло возгорание. Площадь пожара устанавливается. Угрозы для населения нет.
По уточнённым данным, когда пожарные прибыли на место, горел цех, в котором находился порох.
По предварительным данным, погибли семь человек, 10 пострадали. «Предварительно, пострадали 17 человек, из них семь погибли, один госпитализирован, судьба девяти человек остается неизвестной», — заявили в министерстве.
Глава администрации Шиловского района Владимир Луканцов заявил, что в цехе завода находились 17 человек. При этом в пресс-службе областного правительства заявили, что Минздрав подтверждает гибель пяти человек.
«Минздрав подтверждает 5 погибших. Еще 10 ищут. Один человек находится в Лесновской больнице с сильными ожогами», — сказали в пресс-службе.
Источник ТАСС сообщил, что пожар на заводе локализован на площади 160 квадратных метров. Позже объявлено о ликвидации открытого горения. Причиной пожара, по словам источника в экстренных службах, стал взрыв.
В пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета в свою очередь заявили, что СК начал проверку по факту пожара.