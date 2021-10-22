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В Совете Федерации предлагают ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений

В Совете Федерации предлагают ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений

00:37  Автор: Евгения Филиппова



Сенаторы планируют разработать законопроект, который предполагает уголовные наказания за уничтожение растений, включённых в Красную книгу РФ. Об этом рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Сенатор подчеркнул, что уничтожение исчезающих видов деревьев и других растений наносит непоправимый ущерб природе. «По-видимому мы выйдем с законопроектом об изменениях в Уголовный кодекс», — сказал он.

Поправки предполагают уголовные наказания за уничтожение растений, включённых в Красную книгу РФ. Конкретную формулировку и меры ответственности ещё будут прорабатывать.


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По словам Майорова, идею поддержали представители Минприроды и Минюста, но в Министерстве юстиции предлагают ещё подумать над формулировкой.

Сейчас за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений предусмотрена только административная ответственность.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.



#экология

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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