В Совете Федерации предлагают ввести уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений

00:37 Автор: Евгения Филиппова

Сенаторы планируют разработать законопроект, который предполагает уголовные наказания за уничтожение растений, включённых в Красную книгу РФ. Об этом рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Сенатор подчеркнул, что уничтожение исчезающих видов деревьев и других растений наносит непоправимый ущерб природе. «По-видимому мы выйдем с законопроектом об изменениях в Уголовный кодекс», — сказал он.

Поправки предполагают уголовные наказания за уничтожение растений, включённых в Красную книгу РФ. Конкретную формулировку и меры ответственности ещё будут прорабатывать.





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По словам Майорова, идею поддержали представители Минприроды и Минюста, но в Министерстве юстиции предлагают ещё подумать над формулировкой.

Сейчас за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений предусмотрена только административная ответственность.

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