В Тыве прошли занятия мобильной «Лаборатории безопасности»

Школьники Тывы приняли участие в занятиях «Лаборатория безопасности». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Ребята из Эрзинского и Тес-Хемского кожуунов узнали о правилах дорожного движения. Специалисты Центра развития дополнительного образования напомнили школьникам о правилах безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам, разобрали конкретные дорожные ситуации, ознакомили ребят со значениями различных дорожных знаков.

Специалисты лаборатории рассказали ребятам о важности и необходимости использования световозвращающих элементов на одежде при движении в темное время суток.

Передвижная «Лаборатория безопасности» – это автомобиль, оснащенный оборудованием, предназначенным для моделирования дорожных ситуаций и обучения детей правилам поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальности.