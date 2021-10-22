Виктория и Дэвид Бекхэм на ужине с дочерью Харпер в Санта-Монике: новые фото

Вадим Карасев

47-летняя Виктория и 46-летний Дэвид Бекхэм много времени проводят в США — и дизайнер, и футболист часто ездят сюда по работе. Так что встретить их здесь можно едва ли не чаще, чем на родине в Великобритании.

Во вторник пару засняли в Санта-Монике, куда они приехали на ужин вместе со своей 10-летней дочерью Харпер. Трое сыновей пары уже взрослые, и, можно сказать, каждый живет своей жизнью, поэтому компанию своей семье они не составили.





Виктория и Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

Главная модница звездного семейства Виктория Бекхэм вновь привлекла к себе внимание своим образом. На публике она появилась в шелковых белых топе и миди-юбке и зеленых лодочках. Дополнила свой образ звезда зеленым клатчем.

Несмотря на то что Дэвид и Харпер предпочли более расслабленные образы, Виктория осталась верна себе и вышла в свет во всей красе. Впрочем, если даже простой полет для Виктории — это повод, чтобы одеться элегантно и нарядно, то что уж говорить о ресторане.









Покидала ресторан звездная семья в защитных масках, поставив безопасность на первое место. А Виктория еще и дополнительно надела солнцезащитные очки, несмотря на то что на улице уже стемнело.

Вечером семейство осталось довольно. В инстаграме Виктория опубликовала снимок мужа и дочери, на котором те выглядят очень счастливыми.





Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер

Вечернее свидание с мамочкой и папочкой. Мы любим тебя, Харпер Севен,

— написала она.

Мариана Панкина