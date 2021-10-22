Волгоградские педагоги проходят обучение в Центре непрерывного повышения профмастерства

До конца 2021 года свыше 1,5 тысячи педагогов Волгоградской области пройдут обучение в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства, организованном в рамках нацпроекта «Образование». К 2024 году число таких специалистов достигнет 7 тысяч человек.

В настоящее время уже более 800 педагогических работника региона прошли независимую диагностику профессиональных компетенций – для каждого из них сформирован индивидуальный образовательный маршрут, который состоит из предметного, методического и общепедагогического модулей. Педагоги-тьюторы, входящие в состав областного методического актива, сопровождают учителя, отслеживают его активность и результативность.

«Для всех слушателей разработана программа дополнительного профобразования «Архитектура современного урока», которая включена в индивидуальный маршрут. Также большое внимание уделяется специалистам методических объединений и начинающим учителям: для них проведены обучающий курс «Школа молодого педагога», семинар «Ты – классный», вебинар от участников Всероссийского форума классных руководителей. Слушателями этих программ стали свыше 200 человек», – сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

В настоящий момент подготовку учителей ведут пять вузов и пять колледжей Волгограда, Камышина, Жирновска, Михайловки, Дубовки. Выстроена система непрерывного педагогического образования – от профильных классов в школах до колледжей, вузов и институтов повышения квалификации.

Ведущая роль отводится Волгоградскому государственному социально-педагогическому университету.