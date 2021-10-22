Возраст осуждённых для назначения принудительных работ предложили уравнять с пенсионным

08:19 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Возраст осуждённых, которым назначают в качестве наказания принудительные работы, предложили привести в соответствие с изменениями относительного пенсионного возраста. Соответствующий законопроект подготовил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, передаёт ТАСС.

Сейчас принудительные работы не назначают несовершеннолетним, инвалидам I и II группы, беременным, женщинам с детьми в возрасте до трёх лет, военнослужащим, а также пенсионерам. При этом пенсионный возраст приравнивается к существовавшим до реформы показателям (для мужчин — 60 лет и женщин — 55 лет).

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В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в России. Согласно этому документу, пенсионный возраст увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Подготовленным законопроектом предполагается повысить возраст осуждённых, которым не назначают принудительные работы. То есть такой вид наказания не будут назначать лицам, достигшим пенсионного возраста — 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины).

Отмечается, что Верховный суд, согласно его официальному отзыву, замечаний к проекту закона не имеет. Документ планируют направить для отзыва в Правительство в пятницу, 22 октября.





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Ранее с аналогичной инициативой выступали депутаты ЛДПР. По словам парламентариев, многие осуждённые считают несправедливым сохранение имеющегося возрастного ограничения для назначения принудительных работ после повышения пенсионного возраста.

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