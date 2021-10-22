Знаки Зодиака, которых ждут перемены в 2022 году

Вадим Карасев

Достичь успеха и везения может каждый, однако каждый год астрологи выделяют несколько везунчиков, которым будет помогать Вселенная. В 2022 году сразу несколько знаков Зодиака будут «поцелованы» судьбой, и такой шанс важно использовать для своего блага.

2022 год обещает быть более спокойным по энергетике, чем предыдущий, но это не значит, что не придется прикладывать усилия для благополучной жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, кто будет любимчиком судьбы в наступающем году и кому из представителей Знаков Зодиака повезет больше остальных.

Овен

Овны, прирожденные лидеры и люди с повышенной активностью, в 2022 году смогут достичь головокружительных успехов в карьере, обрести финансовое благополучие и совершить долгожданные крупные покупки. Астрологи рекомендуют им получать новые знания, чтобы умений и навыков хватило для продвижения по карьерной лестнице или ведения своего дела. В начале года Овнам важно поставить четкие цели и идти к ним, не сворачивая с выбранного пути. В год Тигра успех будет зависеть и от настроя, а значит, нужно оставаться честными, неподкупными и непредвзятыми в суждениях.

Рак

Раков ожидает душевный подъем и везение во всех сферах жизни. Представителям этого Знака астрологи рекомендуют сосредоточиться, в первую очередь, на своих потребностях, найти для себя новые цели и сторониться людей, способных навредить или манипулировать. В 2022 году Раки смогут найти применение своим сбережениям и выгодно их инвестировать. Не обойдет их и удача в личной жизни — покровитель года Тигр будет благосклонен к тем, кто настроен серьезно и готов к ответственности в отношениях. В начале года Ракам важно настроиться на лучшее и запрограммировать сознание на успех, чтобы весь год прошел на волне позитива.

Дева

Дев ждут приятные перемены в деловой среде. Новые знания, полученные в текущем году, пригодятся для ведения дел в будущем, в карьере или в собственном деле. Астрологи рекомендуют Девам активно работать, но при этом не забывать о своевременном отдыхе, чтобы не выгореть эмоционально. В 2022 году у Дев будет шанс прославиться, заявить о себе и заработать отменную репутацию, которая будет помогать в жизни и делах. В любви Дев ждут перемены к лучшему, и лучшим временем для заключения брака астрологи называют первую половину года — с февраля по май.

Козерог

Козероги смогут найти свою нишу, причем астрологи рекомендуют не идти на поводу у модных трендов, а создавать эксклюзив и не боятся переучиваться. Не исключено, что резкий старт на успех Козероги возьмут благодаря своему хобби, которое будет приносить ощутимый вклад в бюджет. Романтические отношения также будут успешными, если Козероги перестанут думать лишь о себе и начнут заботиться о своих близких. Одиноким сердцам удача улыбнется ближе к лету, и в это время года возрастает вероятность обретения истинной пары.

Рыбы

Рыбам в 2022 году астрологи рекомендуют больше полагаться на интуицию и развивать ее, чтобы привлечь успех. Новые возможности появятся уже в начале года, и Рыбам предстоит сделать выбор среди множества заманчивых предложений. Финансовая сторона жизни также будет меняться, позволяя представителям Знака находить новые возможности для привлечения финансов. Удача ждет Рыб и в любви, но для гармоничных отношений важно работать над собой и отказаться от эгоизма.