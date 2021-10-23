9 сумок этой осени, по которым уже все сходят с ума — и в них стоит инвестировать

Вадим Карасев

Лучший способ обновить свой гардероб в соответствии с постоянно меняющимися тенденциями — всегда добавлять в свою личную коллекцию немного новых аксессуаров. И среди самых удачных инвестиций стоит упомянуть сумки, ведь самые актуальные модели сразу сделают ваш образ супермодным, ну а многие модели с годами лишь набирают ценность. Итак, какие же модели обладают потенциалом it-сумок в этом сезоне? Собрали аксессуары, на которые стоит обратить внимание, в нашем материале.

Balenciaga, сумка "как из нулевых" Le Cagole





Сумка Hourglass выглядит симпатично, и с ней не расстается даже сама Ким Кардашьян, но настоящей жемчужиной сезона стала сумка Le Cagole, ведь это переосмысленная модель из нулевых, которые сейчас снова в модном почете.





Сумка Balenciaga Le Dix Motorcycle Lariat — культовая модель нулевых

У многих ретейлеров уже случился солдаут, ну а инстаграм полон фото инфлюенсеров с заветным аксессуаром. Модель доступна не только в классических и ярких расцветках — есть версия и из металлизированной кожи, одного из самых модных материалов 2000-х.

Стоимость: 1 590 долларов





Кьяра Ферраньи





Bottega Veneta, плетеная сумка Classic

Бренд всегда делал ставку на фактуру, а не нарочитые логотипы, когда речь шла об узнаваемости. И новая сумка Bottega Veneta — это снова тактильный опыт.





Еще в 1970-х мастера из региона Венето создали коллекцию сумок с использованием традиционного метода плетения кожи, и она определила фирменный стиль бренда. И Дэниел Ли очень бережно обращается с этим наследием, а каждая его плетеная сумка становится хитом. У нового клатча явно будет столь же успешная судьба.

Сумка из кожи наппа с кистями выглядит так, будто смастерили ее из каната, и создана с использованием техники ручного плетения торшон.

Хороший вариант для тех, кому надоело ходить с давно примелькавшимися Cassette и Pouch.

Стоимость: 5 750 долларов

Jacquemus, меховая сумка Le Seau Carré





Потрогать точно захочется и новую сумку, созданную Симоном Портом Жакмюсом, который знает наверняка, что мода должна пробуждать эмоции. Красотой и живописной эстетикой он нас уже насытил, теперь очередь милоты. Классическая кожаная модель к зиме "обросла" мехом, ну а запрятанный в куб из овчины мешочек — это практически все мы в период холодов. Уверены, что инфлюенсеры будут мужественно "пилить" фото с этой сумкой, комбинируя с неустаревающими пальто "тедди" и дубленками в любую погоду. Греть душу модников явно будет и утепленная версия Le Chiquito.

Стоимость: 960 долларов

Gucci, сумка Diana





Один из самых громких камбэков года — обновленная версия сумки с бамбуковыми ручками Gucci, названная в честь принцессы Дианы, которая носила такую модель в начале 1990-х. После успешного перезапуска модели Jackie Алессандро Микеле удалось и это возрождение. Настоящий бенефис у аксессуара случился на Каннском кинофестивале, где с ней на публике появились многие модницы.





СокоДжоди Тернер-Смит

Кстати, сама Диана носила эту сумку и во время официальных выходов в деловых нарядах, и во время прогулок в велосипедках и свитшотах, так что универсальность сумки проверена на королевском уровне!





Принцесса Диана

Стоимость: 3 100 долларов





Алекса ЧангДжоди Тернер-СмитКсения Адонтс





Рената Литвинова

Fendi, геометричная сумка First





Сумки геометричных форм уверенно входят в тренды, и показы коллекций весна-лето лишь укрепили их позиции. Но флагманом пока точно стал объемный клатч Fendi, с которым успели засветиться и инфлюенсеры, и звездные модницы. Минималистичная выверенная форма, спокойные оттенки — аксессуар явно станет элегантным и совсем не скучным дополнением к осеннему гардеробу. О его практичности благодаря ремню тоже можно не беспокоиться — днем с сумкой можно бегать по делам, ну а вечерам превращать ее в клатч. Впрочем, для особо изысканных суаре существует и мини-версия.

Стоимость: 3 490 долларов





Дженнифер Лопес





Алеся Кафельникова





Елена ПерминоваПриянка Чопра





Леони Ханне





Дарья Клюкина





Снежана Георгиева

Telfar, сумка-цилиндр Duffle





Дизайнер Телфар Клеменс считается одним из главных фаворитов американской моды сегодня, а его сумки и вовсе стали аналогом Birkin для зумеров по степени вожделенности. Первым успехом была модель кожаного шоппера, с которым ходили и модные блогеры на неделях моды, и звезды — от Селены Гомес до Беллы Хадид. Ту сумку даже прозвали Bushwick Birkin в честь названия района в Нью-Йорке, где проживает достаточно много афроамериканцев. Клеменс также является темнокожим и родился в семье эмигрантов из Либерии. Вещи его бренда, а в первую очередь именно та сумка, стали символом групповой идентичности для молодых творческих жителей Нью-Йорка, особенно квир-людей и афроамериканцев.

Теперь Телфар приготовил для своих поклонников новую модель — в сентябре он представил спортивную сумку Duffle из веганской кожи с фирменным тисненым логотипом.





Телфар Клеменс

Правда, покупатели смогут приобрести ее только в эксклюзивных релизах на новой платформе бренда TelfarTV с помощью QR-кодов. Выпускается она, как и предыдущая сумка, в трех идеальных размерах: маленьком, среднем и большом.

Стоимость: от 290 до 490 долларов

Prada, жаккардовая сумка Cleo





Если вы жаждете ярких красок в море теплых нейтральных оттенков осени, то стоит обратить внимание на эту сумку, созданную Рафом Симонсом и Миуччей Прадой. Классическая модель теперь предстает с психоделическими принтами на жаккардовом трикотаже, и это отличный способ добавить живости в повседневные привычные образы. Для более сдержанных модниц доступна и черно-белая расцветка.

Стоимость: 2 400 долларов





Каролин ДаурТаму Макферсон

Etro, сумка-бакет Crown Me





Последняя коллекция Etro Crown Me, включающая широкий выбор сумок и аксессуаров, воплощает вневременную эстетику дома в современном стиле. Традиционная ткань с узором "пейсли" переосмыслена с использованием кожи, а в качестве декора выбраны крупные камни. Сумка дополнена ремнями разной длины, а сама она довольно вместительна — такая явно украсит собой и повседневный образ, и будет удачным аксессуаром на выход.

Стоимость: 1 180 долларов





Ирина ШейкБарбара ПалвинАдриана ЛимаКьяра Ферраньи





Loewe, сумка-мешок Large Flamenco





Новая модель — это новая версия оригинальной сумки Flamenco, выпущенной еще в 1984 году. Кожаная сумка с кулиской гармонично сочетается с разными стилями за счет простой и минималистичной формы. Доступна модель также в разных размерах — от XL (шириной полметра!) до нано (шириной всего 15 сантиметров). Ее можно носить как клатч или накинуть на плечо с помощью ремня. Ну а тот факт, что Джонатан Андерсон включил ее и в весенне-летнюю коллекцию, говорит о том, что актуальности своей она не потеряет.

Стоимость: 2 650 долларов













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Надя Бесчетникова