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Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках: новые подробности истории

Алек Болдуин впервые прокомментировал гибель оператора на съемках: новые подробности истории

В прессе появляются все новые и новые подробности страшного инцидента, произошедшего на днях на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико. Вчера 63-летний Алек Болдуин, который прямо на съемочной площадке по случайности застрелил из пистолета 42-летнего оператора Галину Хатчинс, а также ранил 48-летнего режиссера Джоэла Соусу (он уже выписан из больницы), дал первый публичный комментарий по поводу случившегося.


Алек Болдуин

В своем твиттере актер принес соболезнования семье Галины Хатчинс, а также признался, что очень тяжело переносит эту трагедию и всячески помогает полиции в расследовании дела:

Не хватает слов, чтобы выразить свое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я тесно сотрудничаю со следствием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, а также поддерживаю связь с мужем Галины, предлагая помощь ему и его семье.


Галина Хатчинс

Наряду с этим издание The New York Times сообщило, что оружие Алеку Болдуину перед входом в кадр передал помощник режиссера картины. По словам очевидцев, он взял один из трех пистолетов, подоготовленных для съемок и дал его Болдуину со словами "оно не заряжено". В своих показаниях помощник режиссера уточнил, что не знал, что в пистолете находились боевые патроны.


Алек Болдуин

Газета Los Angeles Times сообщает, что перед произошедшим съемочная группа жаловалась на нарушение правил безопасности. По словам источников, пистолет был неисправен и несколько раз давал осечку, однако заменять реквизит в итоге все равно не стали. По слухам, за пару часов до инцидента многие рабочие из-за нарушений требований безопасности даже покинули съемочную площадку в знак протеста.


Галина Хатчинс

Тем временем родственники трагически погибшей Галины Хатчинс находятся вне себя от горя и намерены разобраться в произошедшем. Издание The Sun утверждает, что сейчас родители Галины пытаются вылететь с родной Украины в США, чтобы успеть на похороны дочери. Мать женщины в срочном порядке пытается получить необходимые документы для вылета.

Семья скорбит. Они без конца спрашивают и хотят получить ответы на свои вопросы. Если кто-то допустил ошибку, то ему придется заплатить. Они просто не понимают, как могло произойти нечто ужасное, ведь должны были принять необходимые меры безопасности,

— передает эмоции родителей погибшей Галины источник.

У уроженки Украины Галины Хатчинс остались муж и ребенок. Обвинений в отношении Алека Болдуина пока не выдвинуто: актер активно сотрудничает со следствием.


Галина Хатчинс


Алек Болдуин с женой Хиларией и детьми
Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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