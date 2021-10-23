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Австралия намерена "вытравить" из соцсетей клевету и фейки

Австралия намерена "вытравить" из соцсетей клевету и фейки

Австралия готовится к очередному противостоянию с ИТ-гигантами — на этот раз из-за клеветнических постов, опубликованных на онлайн-платформах. Как заявил министр связи Пол Флетчер, страна находится "на грани" создания нормативно-правовой базы для технологических компаний и планирует продолжать привлекать их к ответственности за распространение деструктивного контента.

В 2021 году Австралия уже приняла знаковое решение в сфере цифрового регулирования, обязав Google и Facebook платить местным СМИ и издателям за использование их новостных материалов в своих сервисах. Однако в настоящее время Канберра рассматривает очередной пакет мер, призванных повысить ответственность ИТ-корпораций за клеветнический и оскорбительный контент, размещенный на их платформах, сообщает CNBC. 

По словам министра связи Пола Флетчера, власти страны рассматривают "целый ряд способов" борьбы с любым противоправным контентом в Сети.

"Мы ожидаем от ИТ-гигантов усиления позиций по этому вопросу. Бездействие в отношении опубликованного контента в течение долгого времени сходило им с рук", –заявил он, подчеркнув, что Австралия не намерена останавливаться в вопросе регулирования социальных сетей.

В настоящее время в правительстве Австралии идет дискуссия о законодательном регулировании ложной и порочащей информации в социальных сетях и определении обязательств онлайн-платформ по борьбе с фейками. Как ожидается, локальные законы о диффамации также будут пересмотрены.

Флетчер также отметил, что в Австралии в этом году был принят закон, который позволяет регуляторам требовать от онлайн-платформ удаления сообщения или материалов, которые граждане и считают "угрожающими или оскорбительными". 

Премьер-министр страны Скотт Моррисон назвал социальные сети "чертогами трусов", где пользователи могут прятаться за анонимностью и "разрушать жизни людей, бросая в их адрес грязные оскорбления, оставаясь при этом безнаказанными". 

В сентябре Верховный суд Австралии постановил, что СМИ являются источниками недостоверной и оскорбительной информации, размещенной пользователями на их официальных страницах в Facebook, что оставляет открытой возможность для подачи исков о клевете. Однако в постановлении суда не упоминалось, будет ли нести за это ответственность сам Facebook.

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По материалам: uposters.ru

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