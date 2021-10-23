Бывший чиновник Минфина Андрей Вавилов празднует свадьбу в Италии: частный джет и Собчак в роли ведущей

Вадим Карасев

60-летний бывший заместитель главы Министерства финансов России Андрей Вавилов женился на 24-летней наезднице Софи-Антуанетте Дилуа. Церемония обмена клятвами и кольцами была тихой и скромной и состоялась в Москве еще в середине недели. А на этих выходных молодожены решили устроить пышное празднование в Италии.

Мама невесты Джулия Дилуа, дизайнер и владелица мехового дома Julia Dilua, вместе с подругами и родственницами Софи вчера прилетела в Ломбардию частным джетом. Вместе с ними одним самолетом прибыла и Ксения Собчак, которую молодожены выбрали ведущей торжества.





Ксения Собчак и Джулия Дилуа





Андрей и Софи ждали всех гостей уже в Италии и вскоре после их прилета устроили для них приветственный ужин, которой стал своеобразной подготовкой к основному торжеству. Невеста встречала родственников и друзей в белом мини-платье и лодочках цвета фуксии.





Софи-Антуанетта Дилуа





Софи-Антуанетта Дилуа с гостьей праздника









Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта Дилуа

Ксения Собчак весь вечер развлекала гостей своими едкими и остроумными шутками. Так, в какой-то момент ведущая решила сделать комплимент маме невесты, а также подчеркнуть разницу в возрасте между Андреем и Софи.

Софи, во-первых, тебе повезло! Не только с тем, какая у тебя мама, но и с тем, что Андрей вначале не познакомился с мамой. Все могло сложиться иначе: ты могла гулять на чужой свадьбе!

— пошутила Ксения.





Софи-Антуанетта и Джулия Дилуа с Ксенией Собчак









Ксения Собчак





Ксения Собчак с бабушкой невесты

В ответ Джулия заявила, что на самом деле знакома с новоявленным мужем своей дочери уже больше 15 лет и никогда не претендовала на место его невесты.

Завершился вечер далеко за полночь зажигательным выступлением Теоны Контридзе и дискотекой. В какой-то момент невеста даже забралась на стул и устроила танцы прямо на нем. Андрей не мешал возлюбленной веселиться, а лишь помог ей потом аккуратно спуститься.





Андрей Вавилов и Софи-Антуанетта Дилуа









Джулия Дилуа





Теона КонтридзеДжулия Дилуа с гостьями вечеринки





Софи-Антуанетта Дилуа и Андрей Вавилов

Сегодня же гости с самого утра готовятся к основной вечеринке, которая пройдет на шикарной вилле на озере Комо. Молодожены приготовили для своих друзей забавный подарок, который ждал их в номерах. В нем были маски для лица, патчи, витамин C и таблетки от похмелья: все это должно помочь гостям приготовиться к сегодняшнему еще более пышному торжеству. Вести праздник также будет Ксения Собчак, но теперь в пару к ней должен встать еще и Максим Галкин. Ожидается также, что в разгар вечера сольный концерт даст Любовь Успенская.





Ранее бывший чиновник Минфина, а ныне председатель совета директоров инновационной научно-производственной компании "СуперОкс" Андрей Вавилов был женат на актрисе Марианне Цареградской, в браке с которой у него родилось двое детей. В 2017 году Марианна скончалась от онкологического заболевания. После смерти первой супруги Вавилов женился на модели Инге Барковской, с которой развелся летом 2021 года. О помолвке Андрея Вавилова с Софи-Антуанеттой Дилуа стало известно в начале осени. Новая избранница бывшего чиновника занимается конным спортом. Для нее этот брак стал первым.





Софи-Антуанетта Дилуа и Андрей Вавилов





Софи-Антуанетта Дилуа





Яна Марковская