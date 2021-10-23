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Член СПЧ: "Солидарность - только она нас спасет в борьбе с коронавирусом"

Член СПЧ: "Солидарность - только она нас спасет в борьбе с коронавирусом"

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент "Русфонда" Лев Амбиндер призвал россиян активнее вакцинироваться и носить маски на фоне четвертой волны заболеваемости и грядущих локдаунов в Москве и регионах.

"Мне нравится то, что делал и продолжает делать в Москве в плане антиковидных мер Сергей Собянин. Объявление об ужесточении контроля за ношением масок в общественном транспорте давно напрашивалось. Я езжу в метро и вижу, что людей в масках очень мало, и крайне редко у кого она еще правильно надета. Даже если ты уверен, что сам не заболеешь, надень маску, потому что ты можешь быть переносчиком. Ужасно обидно, насколько мы не солидарные люди! - отметил он. - Что касается вакцинации, то поначалу я со своими болячками в 77 лет думал, что это не для меня. Но, когда побывал на приеме у своего врача, узнал, что противопоказаний к прививке у меня нет. Я привился в апреле и в ноябре собираюсь пройти ревакцинацию, к чему призываю и других. Солидарность - только это нас спасет", - заметил он.

Говоря о проблемах, обрушившихся в прошлом году на фандрайзинговые благотворительные организации и просьб от клиник федерального и регионального масштаба, правозащитник выразил надежду, что накопленный за год пандемии опыт облегчит ситуацию.

"В 2020 году не хватало средств индивидуальной защиты, костюмов, оборудования, запчастей. Мы тогда собрали около 200 миллионов рублей. Большинство просьб на сегодня - это просьбы о помощи кислородом. Так что наша команда снова начинает собирать средства. Когда ты находишься на такой работе и держишь руку на пульсе, то страшновато. Понятно, что мы победим - мы уже больше знаем и рассчитываем на то, что государственные органы сработают гибче", - подчеркнул член СПЧ.

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По материалам: uposters.ru

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