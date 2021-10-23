Дачную амнистию хотят расширить и продлить до 2031 года

00:17 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1243284-7

Упрощенный порядок оформления прав собственности на загородные дома хотят продлить до 2031 года. При этом амнистию предлагают распространить не только на постройки, но и на землю под ними. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Законопроект внесен 2 сентября первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Как ранее отметил Крашенинников, с момента вступления в силу дачной амнистии в 2006 году 14 миллионов человек оформили дома и постройки на садовых участках в собственность в упрощённом порядке. Затем амнистию неоднократно продлевали, в последний раз — до 1 марта 2026 года.

Теперь парламентарии предлагают продлить её до 1 марта 2031 года, чтобы все желающие смогли оформить загородную недвижимость. При этом, по словам Павла Крашенинникова, с правительством обсуждают вопрос о том, чтобы сделать дачную амнистию бессрочной.





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Проект расширяет льготный порядок оформления собственности. Если он будет принят, то по амнистии разрешат оформить в собственность не только дом, но и землю, на которой он расположен. Чтобы сделать это, достаточно будет подать одно заявление в органы местного самоуправления. К нему следует приложить документы, подтверждающие факт владения недвижимостью: справки о выделении земли организацией-работодателем, договор о подключении дома к инженерно-техническим сетям, справки об оплате коммунальных услуг, документы о регистрации граждан в этом жилье до мая 1998 года.

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