Данила Козловский опубликовал новые фото с подросшей дочерью Одой Валентиной

Вадим Карасев

На днях в прессе появились слухи, что 36-летний Данила Козловский получил травму, из-за все спектакли с участием актера в Малом драматическом театре были отменены вплоть до середины декабря. Освободившееся время Данила решил повести с пользой и сразу же вылетел в США, чтобы повидаться с годовалой дочерью Одой Валентиной.





Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой Ода Валентина

Сегодня Козловский опубликовал в своем инстаграме новые фото с малышкой, сделанные во время этой поездки. На снимках Данила запечатлел малышку во время прогулки в осеннем парке, а также в кафе и дома в пижаме.

Главное о Нью-Йорке в этом октябре,

— подписал новые фото Козловский.





Данила Козловский с дочерью Одой Валентиной

Напомним, что о расставании с мамой малышки 34-летней Ольгой Зуевой, с которой они были вместе с 2015 года, Данила Козловский впервые рассказал этой весной. Актер не уточнил, что именно стало причиной разрыва отношений, однако признался, что поступил с бывшей возлюбленной "гадко" и "несправедливо".

Многие считают, что свою роль в расставании Данилы с Ольгой могла сыграть 34-летняя актриса Оксана Акиньшина. По слухам, роман Козловского и Акиньшиной начался еще на съемках фильма "Чернобыль". Никаких официальных подтверждений этих отношений пока не появлялось, однако инсайдеры утверждают, что пара уже давно живет вместе.





Дочь Данилы Козловского и Ольги Зуевой Ода Валентина





Данилу действительно довольно часто видят в обществе Оксаны. Например, на прошлых выходных они вместе посетили свадьбу друга, на которых не скрывали чувств друг к другу: вместе танцевали, держались за руки и обнимались. Свободна ли официально Акиньшина, также неизвестно. Еще в 2018 году появлялись слухи, что она находится на грани развода с кинопродюсером Арчилом Геловани, в браке с которым появилось двое детей. У Оксаны также есть старший сын от отношений с Дмитрием Литвиновым.

Данила КозловскийЯна Марковская