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Деми Мур, Милла Йовович с дочерью, Ева Лонгория и другие звезды на презентации в Лос-Анджелесе

Деми Мур, Милла Йовович с дочерью, Ева Лонгория и другие звезды на презентации в Лос-Анджелесе

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась презентация книги фотографа Брайана Боуэна Drivebys, куда вошли снимки, сделанные во время его путешествия по стране на винтажном грузовике. Поддержать Брайана в этот день пришли его звездные друзья: Деми Мур, Ева Лонгория, Милла Йовович со старшей дочерью Эвой, Эллен Помпео, Джулианна Хаф, Рик Хилтон с сыном Барроном и его супругой Тессой и многие другие.


Деми Мур


Ева Лонгория


Милла Йовович с дочерью Эвой


Джулианна Хаф


Эллен Помпео


Рик и Баррон Хилтоны


Тесса Хилтон

Деми Мур для мероприятия выбрала белое платье Fendi в черный горох. Свой стильный образ голливудская звезда дополнила черными сапогами и очками-авиаторами с прозрачными линзами.

Куда более броский образ для презентации выбрала звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория. Казалось, что в своем голубом платье в пол и с разрезами на талии актриса даже перепутала мероприятие с красной дорожкой на какой-нибудь звездной премии — так ярко Ева выглядела на фоне остальных.


Милла Йовович с дочерью Эвой и Ева Лонгория


Ева Лонгория


Мать и дочь Милла Йовович и Эва Андерсон тоже обращали на себя внимание репортеров. Во-первых, из-за отличного настроения, в котором пребывали, а во-вторых, из-за контрастных по настроению нарядов. Милла в этот день, похоже, вдохновилась образом диснеевской Минни-Маус, тогда как ее дочь выглядела как типичная героиня аниме.


Милла Йовович с дочерью Эвой

Кстати, в последнее время 13-летняя Эва Андерсон все чаще выходит в свет, а с недавнего времени стала делать это даже без сопровождения матери. Старшая дочь актрисы всерьез намерена пойти по ее стопам, и пока у нее отличные перспективы покорить Голливуд. В прошлом году девочка получила сразу две роли в крупных кинопроектах — "Черной Вдове" Marvel и картине "Питер Пэн и Венди" Disney — и явно не собирается останавливаться на достигнутом.


Милла Йовович
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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