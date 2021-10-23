Деми Мур, Милла Йовович с дочерью, Ева Лонгория и другие звезды на презентации в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась презентация книги фотографа Брайана Боуэна Drivebys, куда вошли снимки, сделанные во время его путешествия по стране на винтажном грузовике. Поддержать Брайана в этот день пришли его звездные друзья: Деми Мур, Ева Лонгория, Милла Йовович со старшей дочерью Эвой, Эллен Помпео, Джулианна Хаф, Рик Хилтон с сыном Барроном и его супругой Тессой и многие другие.





Деми Мур





Ева Лонгория





Милла Йовович с дочерью Эвой





Джулианна Хаф





Эллен Помпео





Рик и Баррон Хилтоны





Тесса Хилтон

Деми Мур для мероприятия выбрала белое платье Fendi в черный горох. Свой стильный образ голливудская звезда дополнила черными сапогами и очками-авиаторами с прозрачными линзами.

Куда более броский образ для презентации выбрала звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория. Казалось, что в своем голубом платье в пол и с разрезами на талии актриса даже перепутала мероприятие с красной дорожкой на какой-нибудь звездной премии — так ярко Ева выглядела на фоне остальных.





Милла Йовович с дочерью Эвой и Ева Лонгория





Ева Лонгория





Мать и дочь Милла Йовович и Эва Андерсон тоже обращали на себя внимание репортеров. Во-первых, из-за отличного настроения, в котором пребывали, а во-вторых, из-за контрастных по настроению нарядов. Милла в этот день, похоже, вдохновилась образом диснеевской Минни-Маус, тогда как ее дочь выглядела как типичная героиня аниме.





Милла Йовович с дочерью Эвой

Кстати, в последнее время 13-летняя Эва Андерсон все чаще выходит в свет, а с недавнего времени стала делать это даже без сопровождения матери. Старшая дочь актрисы всерьез намерена пойти по ее стопам, и пока у нее отличные перспективы покорить Голливуд. В прошлом году девочка получила сразу две роли в крупных кинопроектах — "Черной Вдове" Marvel и картине "Питер Пэн и Венди" Disney — и явно не собирается останавливаться на достигнутом.





Милла ЙововичЯна Марковская