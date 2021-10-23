Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу вышла замуж

Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу вышла замуж

22-летняя дочь погибшей звезды "Форсажа" Пола Уокера Мидоу вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. Свадебная церемония состоялась еще в начале месяца в Доминиканской Республике, но прессе стало известно об этом только сейчас. Из-за пандемии коронавируса свадьба прошла только в кругу родных и самых близких друзей.

Пандемия повлияла на наши планы. Семья Луи не смогла присутствовать. Многие близкие друзья, которых мы считаем семьей, также не смогли приехать из-за ограничений на поездки,

— рассказала Мидоу Уокер в беседе с Vogue.


Мидоу Уокер и Луи Торнтон-Аллан


С организацией праздника помогала тетя Мидоу Палома, которая до мелочей продумала каждую деталь. К алтарю же невесту вел близкий друг и коллега покойного Пола Уокера по "Форсажу" Вин Дизель.

Мы даже и представить не могли, что все сложится так идеально! Мы с Луи с самого начала знали, чего хотим. Этот праздник был очень интимным,

— поделилась впечатлениями Мидоу.


Вин Дизель и Мидоу Уокер


Замуж дочь голливудского актера выходила в лаконичном платье из шелка с вырезом на шее и открытой спиной, которое специально для нее сшил близкий друг Мэттью Уильямс совместно с брендом Givenchy. Обручальное кольцо невесты также было изготовлено на заказ еще одним другом Мидоу Эдуардо Саггезе в Eclat Jewels. Праздничный образ девушки также дополняли украшения Tiffany & Co.

Я хотела наряд, который будет вне времени. Что-то роскошное и элегантное. Мэттью сочетал четкий и современный стиль и сделал платье по-настоящему идеальным,— рассказала невеста о своем свадебном наряде.


Мидоу Уокер и Луи Торнтон-Аллан

 


После официальной церемонии молодожены с гостями собрались на ужине при свечах, после которого началась вечеринка на пляже, на которой был разрезан праздничный торт. На эту часть вечера Мидоу переоделась в коктейльный образ от Ludovic de Saint Sernin.

Мы все были босиком и танцевали на песке. В конце праздника был устроен невероятный салют, и мы запустили небесные фонарики,

— поделилась Мидоу.



 


О помолвке с Луи Торнтон-Алланом Мидоу Уокер рассказала в начале августа. Когда именно начался роман Луи и Мидоу, неизвестно, однако публично о нем пара заявила только в середине лета. Дочь знаменитого актера строит карьеру модели и в этом году дебютировала на обложке модного журнала.

Напомним, звезда "Форсажа" Пол Уокер ушел из жизни в 2013 году в возрасте 40 лет. По иронии судьбы популярный актер вместе с другом попал в аварию, которая унесла жизни обоих.

Первым новостью со Spletnik поделился блогер alias8887.


Пол Уокер с дочерью Мидоу
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В регионах России возобновляется акция взаимпомощи #МыВместе
В регионах России возобновляется акция взаимпомощи #МыВместе
Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу вышла замуж
Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу вышла замуж
Большой ассортимент наручных часов в магазине Albion-Time
Большой ассортимент наручных часов в магазине Albion-Time
Эксперт: "Японскую избирательную систему сложно назвать открытой, но Запад не критикует"
Эксперт: "Японскую избирательную систему сложно назвать
"Тыквенный крем": красим волосы в модный оттенок этой осени
"Тыквенный крем": красим волосы в модный оттенок этой осени
Бывший чиновник Минфина Андрей Вавилов празднует свадьбу в Италии: частный джет и Собчак в роли ведущей
Бывший чиновник Минфина Андрей Вавилов празднует свадьбу в Италии:
Член СПЧ: "Солидарность - только она нас спасет в борьбе с коронавирусом"
Член СПЧ: "Солидарность - только она нас спасет в борьбе с
С марта мессенджеры начнут регистрировать россиян по паспортным данным
С марта мессенджеры начнут регистрировать россиян по паспортным данным
Данила Козловский опубликовал новые фото с подросшей дочерью Одой Валентиной
Данила Козловский опубликовал новые фото с подросшей дочерью Одой
9 сумок этой осени, по которым уже все сходят с ума — и в них стоит инвестировать
9 сумок этой осени, по которым уже все сходят с ума — и в них стоит
СМИ: состояние Гаркалина резко ухудшилось, у артиста почти полностью поражены легкие
СМИ: состояние Гаркалина резко ухудшилось, у артиста почти полностью
Зеленский предложил Газпрому скидку
Зеленский предложил Газпрому скидку

Топ на сегодня

Деми Мур, Милла Йовович с дочерью, Ева Лонгория и другие звезды на презентации в Лос-Анджелесе
Деми Мур, Милла Йовович с дочерью, Ева Лонгория и другие звезды на
Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"
Виктория Бекхэм: "Дети хотят, чтобы я одевалась как в 90-е"
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Украина нажаловалась Германии на использование Россией газа в качестве оружия
Украина нажаловалась Германии на использование Россией газа в

Еще по теме

Завершился суд дочери погибшего Пола Уокера с Porsche
Дочь погибшего Пола Уокера поделилась снимком с детьми его друга Вина Дизеля: "Семья навсегда"
Дочь погибшего Пола Уокера напомнила о нем в соцсети кадром из семейного архива
Дочь погибшего Пола Уокера поделилась в Instagram кадрами из редкой фотосессии