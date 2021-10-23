Дочь погибшего Пола Уокера Мидоу вышла замуж

Вадим Карасев

22-летняя дочь погибшей звезды "Форсажа" Пола Уокера Мидоу вышла замуж за актера Луи Торнтон-Аллана. Свадебная церемония состоялась еще в начале месяца в Доминиканской Республике, но прессе стало известно об этом только сейчас. Из-за пандемии коронавируса свадьба прошла только в кругу родных и самых близких друзей.

Пандемия повлияла на наши планы. Семья Луи не смогла присутствовать. Многие близкие друзья, которых мы считаем семьей, также не смогли приехать из-за ограничений на поездки,

— рассказала Мидоу Уокер в беседе с Vogue.





Мидоу Уокер и Луи Торнтон-Аллан





С организацией праздника помогала тетя Мидоу Палома, которая до мелочей продумала каждую деталь. К алтарю же невесту вел близкий друг и коллега покойного Пола Уокера по "Форсажу" Вин Дизель.

Мы даже и представить не могли, что все сложится так идеально! Мы с Луи с самого начала знали, чего хотим. Этот праздник был очень интимным,

— поделилась впечатлениями Мидоу.





Вин Дизель и Мидоу Уокер





Замуж дочь голливудского актера выходила в лаконичном платье из шелка с вырезом на шее и открытой спиной, которое специально для нее сшил близкий друг Мэттью Уильямс совместно с брендом Givenchy. Обручальное кольцо невесты также было изготовлено на заказ еще одним другом Мидоу Эдуардо Саггезе в Eclat Jewels. Праздничный образ девушки также дополняли украшения Tiffany & Co.

Я хотела наряд, который будет вне времени. Что-то роскошное и элегантное. Мэттью сочетал четкий и современный стиль и сделал платье по-настоящему идеальным,— рассказала невеста о своем свадебном наряде.





Мидоу Уокер и Луи Торнтон-Аллан

После официальной церемонии молодожены с гостями собрались на ужине при свечах, после которого началась вечеринка на пляже, на которой был разрезан праздничный торт. На эту часть вечера Мидоу переоделась в коктейльный образ от Ludovic de Saint Sernin.

Мы все были босиком и танцевали на песке. В конце праздника был устроен невероятный салют, и мы запустили небесные фонарики,

— поделилась Мидоу.





О помолвке с Луи Торнтон-Алланом Мидоу Уокер рассказала в начале августа. Когда именно начался роман Луи и Мидоу, неизвестно, однако публично о нем пара заявила только в середине лета. Дочь знаменитого актера строит карьеру модели и в этом году дебютировала на обложке модного журнала.

Напомним, звезда "Форсажа" Пол Уокер ушел из жизни в 2013 году в возрасте 40 лет. По иронии судьбы популярный актер вместе с другом попал в аварию, которая унесла жизни обоих.

Первым новостью со Spletnik поделился блогер alias8887.





Пол Уокер с дочерью МидоуЯна Марковская