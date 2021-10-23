Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Вадим Карасев

Финансовую сферу жизни без преувеличения можно назвать самой важной. Чтобы заработать больше денег и правильно потратить их на своих нужды, старайтесь следовать рекомендациям астрологов на эту неделю.

Многим из нас удастся преобразить свою жизнь на этой неделе в лучшую сторону. Звезды и планеты сейчас в благоприятном для этого расположении духа, но если вам хочется сделать свою жизнь лучше, необходимо следовать полезным утренним привычкам. Постарайтесь выработать их, чтобы повысить доходы и оптимизировать расходы.

Овен

Овнам нужно следовать семи правилам обретения счастья. Астрологи советуют не забывать о том, что счастье состоит не только в деньгах. Да, в богатстве жить проще, чем в бедности, однако, это совсем не значит, что деньги — это счастье в последней инстанции. На этой неделе Овны смогут это почувствовать и понять. Это время прозрения, время изменений — как внутренних, так и внешних. Астрологи советуют действовать стремительно, целеустремленно. Также не стоит бояться важных финансовых решений. Это то самое время, когда они будут правильными.

Телец

Тельцам для достижения финансовой удачи стоит начать неделю с чистки дома и души. Пять простых методик помогут очистить сознание и дом от негатива. Это поможет принимать судьбоносные решения на работе и в бизнесе. Если представится возможность попробовать нечто новое, то лучше сначала прощупать почву. Не нужно сейчас торопиться. Это приведет Тельцов к фиаско. В обращении с деньгами нельзя терять бдительность. Нужно считать деньги, не отходя от кассы, опасаться недобросовестных продавцов. Если ходить на шопинг, то лучше с близким человеком.

Близнецы

Близнецам для достижения финансового благополучия нужно изменить что-то в своей жизни. Можно начать, к примеру, с распорядка дня и режима в целом. Есть как минимум четыре веские причины вставать раньше по утрам. Также на этой неделе людям данного Знака противопоказаны излишества — переутомление или, наоборот, безделье. Нужно найти золотую середину. Очень важно следить за своим здоровьем и не допускать безответственного поведения. Повысить доходы Близнецам поможет правильное сотрудничество с окружающими.

Рак

Ракам для повышения доходов можно воспользоваться обрядом на быстрые деньги, но лучше выполнить все необходимые задачи до субботы. В этот день Марс ослабнет и заберет с собой стремительность Раков, их интуицию и финансовое чутье. Удача последует за уверенными в себе людьми данного Знака. Она поможет им расширить границы возможного, добиться решения всех насущных и важных проблем. Это прекрасное время для командировок, для начала новых дел и смены работы. Деньги пойдут в руки творчески развитым Ракам.

Лев

Львам для поднятия настроения можно смело заниматься шопингом. Чтобы не потратить лишних денег, астрологи советуют пользоваться талисманами для удачных покупок. Также эта неделя прекрасно подходит для поиска новых увлечений, смены места работы. Финансовые потери могут стать следствием нарушения закона. Львам сейчас категорически запрещено идти против правил морали. Адаптация к новым условиям пройдет на ура, так что Львы смогут преуспеть в финансовом плане на новом месте работы.

Дева

Девам стоит обратить внимание на привычки успешных людей. Настало время научиться им и перенять их себе. Период с 25 по 31 октября — очень благоприятное время для обучения. Лучший выход из сложной финансовой ситуации сейчас — это попробовать сделать что-то новое, выйдя за пределы зоны комфорта. Неделя начнется с благоприятной ноты, но закончиться может не самым лучшим образом. Все дело в том, что в конце недели Марс перейдет в Знак Скорпиона, чем ослабит свое влияние. Дев это затронет чуть больше, чем остальных. Они потеряют часть мотивации.

Весы

Весам стоит с самого начала недели пользоваться полезными утренними ритуалами, чтобы заряжать ими себя на успех и везение. Дело в том, что ночные светила сделают этот период довольно динамичным и непредсказуемым в финансовом и рабочем планах. Весам стоит проявлять чуть больше креативности в решении проблем и задач. Также астрологи советуют идти на примирение с врагами. Это поможет решить часть проблем и снять нависшее напряжение. Склоки и конфликты могут стать причиной больших финансовых потерь.

Скорпион

Скорпионам астрологи настоятельно советуют обращать внимание на денежные приметы. Ночные светила настроены на то, чтобы посылать Скорпионам тайные знаки, которые смогут направить их по верному пути. Самое лучшее лекарство от любых финансовых бед — стремительность и динамика. Нужно пребывать в движении и стараться не унывать лишний раз. Очень мощным станет влияние окружающих на жизнь Скорпионов. Близкие люди и коллеги могут подать представителям данного Знака гениальную идею, подарить им уверенность в себе.

Стрелец

Наступает благоприятное время для обучения, поэтому Стрельцам стоит воспользоваться советами, упражнениями и талисманами для улучшения памяти. В делах и в работе нужно избегать бесцеремонности, нарушения норм морали и закона. Всем Стрельцам, которые проводят много времени за рулем, стоит опасаться нарушения правил. Тем, кто работает с людьми, стоит проявить чуточку напористости. Ночные светила помогут Стрельцам заработать на этой неделе больше денег, чем обычно. Главное для этого — не лениться.

Козерог

Козерогам для повышения работоспособности стоит повысить свои энергетические вибрации. Звезды и планеты в этом плане будут бездействовать на этой неделе, так что Козерогам придется рассчитывать только на себя. Астрологи советуют больше трудиться, но без фанатизма. Важно уметь отдыхать и развлекаться, чтобы восстанавливать силы быстрее. Также не нужно принимать скоропалительные решения. Они могут стоить Козерогам денег, успеха. Спешка принесет больше забот, чем финансовой пользы.

Водолей

На этой неделе Водолеям мешать разбогатеть будут не враги, не проблемы, а их собственные негативные установки. Самым сильным противником для Водолеев станут они сами. Ночные светила сделают их более порывистыми, непредсказуемыми. На этой неделе лучше остерегаться бессмысленных трат. В работе и бизнесе нельзя позволять безраздельно править жадности. Если Водолеи будут пытаться ухватить кусок пирога побольше, то это может спровоцировать появление новых проблем. Этим людям придется встретиться с мощной оппозицией.

Рыбы

У Рыб на этой неделе может быть много сложных, нервных ситуаций, связанных с работой, финансами и делами. Советы буддийского монаха помогут им оставаться спокойными даже в самой сложной ситуации. Также не в пользу Рыб будут играть перепады настроения, вызванные ночными светилами. Чтобы это не навредило их репутации, им важно научиться приносить извинения. Очень опасно сейчас давать пустые обещания и повышать доходы посредством обмана. Нужно стремиться к честному заработку и оказанию помощи коллегам.