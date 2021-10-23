История любви Веры Брежневой и Константина Меладзе: тайный роман длиной в 10 лет и долгожданное счастье

Вадим Карасев

Константин Меладзе и Вера Брежнева уже не первый год остаются одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Причем у этого звездного союза много как преданных поклонников, так и хейтеров. В октябре 2015 года пара сыграла тайную свадьбу. В честь годовщины вспоминаем историю отношений и разбираемся, почему пара вызывает у публики столько противоречивых эмоций.

Начало романа

Ни для кого не секрет, что отношения с Верой Брежневой у Константина Меладзе начались еще в то время, когда он был женат. Со своей первой женой Яной Сумм Константин познакомился в начале 90-х. Девушка училась на юриста и пробовала себя в модельном бизнесе, даже участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина — 92". Предложение Яне Константин сделал быстро — говорят, уже на третьем свидании. Летом 1994-го они сыграли свадьбу, через шесть лет появилась на свет их дочь Алиса. В 2004-м родилась вторая дочка Лия, еще через год — сын Валерий.

Позднее Яна рассказала, что у младшего сына тяжелая форма аутизма. Сама жена продюсера в годы брака в основном была поглощена заботой о детях и, по ее словам, не пыталась как-то отслеживать, с кем общается муж в нерабочее время, подозрениями тоже до определенного момента не мучилась.





Яна Сумм и Константин Меладзе с детьми

Когда именно начали ухудшаться отношения между супругами, никто из них не говорит. Слухи о неверности Меладзе ходили давно — примерно с момента создания им и Дмитрием Костюком группы "ВИА Гра", а это 2000 год. Впрочем, подобные разговоры неизменно окружают любые женские коллективы и их продюсеров. Так и в случае с "ВИА Грой" — работникам таблоидов всегда очень хотелось найти доказательства каких-либо отношений между солистками и руководителями коллектива. Однако все эти догадки можно было назвать скорее слухами, в целом же личная жизнь Меладзе долгое время оставалась тайной для общественности.





Надежда Грановская, Вера Брежнева и Светлана Лобода в составе группы "ВИА Гра"

Вера Брежнева прошла кастинг в группу "ВИА Гра" в 2002 году, когда ей было 20 лет. Она была не замужем, но воспитывала маленькую дочку Соню от отношений с политиком Виталием Войченко. Через четыре года после начала выступлений в коллективе Вера вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Кипермана. В 2009-м у них родилась дочь Сара.

Впоследствии в интервью бывшая жена Константина Меладзе подтвердила, что муж ей изменял, а начиная с 2005 года вел "двойную жизнь", о чем через пару лет Яна узнала. В интервью 2014 года она не называла имени женщины, из-за которой продюсер ушел из семьи, но намекала, что это певица из "ВИА Гры". Яна рассказывает, что, получив подтверждение неверности мужа, она позвонила его предполагаемой любовнице:

Сказала: "У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье". Ответ был неискренним: "У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью. Он мой наставник". Спустя пять лет, в начале 2013 года, эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? У меня был один вопрос: "Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!". В ответ — широко открытые глаза: "Просто тогда я посчитала, что так будет лучше...".





Яна Сумм

К слову, в 2011 году ходили слухи о возможной связи Константина с другой солисткой группы — Евой Бушминой, — но никакого подтверждения они не нашли. А вскоре продюсера заподозрили в слишком близкой дружбе с еще одной его подопечной — Полиной Гагариной, с которой он как раз недавно начал работать, благодаря чему карьера артистки резко пошла на взлет.





Ева Бушмина и Константин Меладзе

Развод и свадьба

В конце 2012 года Константин стал участником серьезного ДТП: он насмерть сбил женщину. Обвинения с продюсера в дальнейшем сняли, однако он тяжело переживал трагедию и практически ни с кем не общался, стараясь найти успокоение в творчестве. Этот период оказался для Меладзе переломным еще и потому, что Яна приняла решение о разводе. По ее словам, сам композитор разводиться не хотел и был уверен, что и она не решится расстаться с ним.

Я отношусь к такому типу людей: пока пинком не выпрут, буду вот так сидеть и жить,

— говорил потом Меладзе о своем нежелании что-то менять в личной жизни.





Яна Сумм

Об этом же шла речь в песне 2015 года "Мой брат", написанной Константином для Валерия Меладзе. Больше всего публике запомнились строчки:

Мой брат сказал однажды мне: "Если не задалось — не жди". Полжизни привыкал я к ней, а нужно было просто уйти.

Тогда, кстати, братьев раскритиковали за неэтичный жест в сторону бывших жен: напомним, Валерий Меладзе в 2014 году развелся после 25 лет брака с женой Ириной, родившей ему троих детей, ради солистки группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой.





У Константина невероятно красивая и благородная первая жена, я думаю, это она полжизни к нему привыкала,

— наиболее мягкий из множества недовольных комментариев пользователей под клипом на песню "Мой брат".





Константин Меладзе и Вера Брежнева

Роман Веры Брежневой с Константином Меладзе "официально" открылся публике в 2015 году, когда появились сделанные папарацци совместные фото пары. Тогда же стало известно, что певица и композитор сыграли свадьбу в Италии в тесном кругу близких друзей. При этом пара по-прежнему предпочитала не откровенничать с публикой на тему своих отношений, тем более что открывшаяся правда довольно сильно возмутила общественность. Только через пару лет Константин рассказал о свадьбе в программе "Судьба человека":

Мы это сделали по-простому, вдвоем в Италии, стараясь никого не напрягать и не делать из этого шумихи. Мне кажется, это совершенно естественно в ситуации, когда люди относятся друг к другу бережно, не хотят спугнуть свое счастье, а наоборот, хотят оставить хоть какой-то островок нормальной человеческой жизни для себя. Нас все равно кто-то сфотографировал — не получилось так тихо, как мы хотели... Я не говорю о себе, но, мне кажется, таким людям, как Вера, у которых и так хватает публичных обязанностей, хочется побыть в ощущении, что ты нормальный человек, что у тебя есть какая-то закрытая территория, где ты можешь быть самим собой.





Многие во всей этой ситуации встали на сторону бывшей жены Константина, которая подтверждала в беседах с журналистами, что супруг долгое время ее обманывал:

До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает какие-то невероятно гадкие поступки, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: "Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!".





Интересно, что, когда стало известно о том, кто именно являлся музой Константина Меладзе на протяжении всех последних лет, публика стала тщательно изучать тексты написанных им песен и искать в них намеки на отношения с Брежневой. Впрочем, искать долго не пришлось: в альбоме Валерия Меладзе "Вопреки" 2008 года, судя по всему, сразу несколько песен посвящены Вере. Правда, когда в то время песня "Салют, Вера" звучала "из каждого утюга", вряд ли кто-то всерьез полагал, что речь в ней идет о Вере Брежневой. Намеки на ту самую "двойную жизнь" нашлись и в песне "Параллельные", тоже популярной в 2008-м:

Я ухожу от нее, не выпив чаю. Я выхожу из себя, и замечаю: у, параллельные, ну как вы достали меня.









Слухи и скандалы

Таблоиды не раз ставили под сомнение вопрос о том, все ли так безоблачно в отношениях Веры и Константина, которым теперь уже больше не нужно ни от кого скрываться. Продюсеру продолжают то и дело приписывать романы с подопечными: пару лет назад были сообщения о том, что у Меладзе якобы отношения с еще одной участницей коллектива "ВИА Гра" — Эрикой Герцег. Она вошла в состав группы в 2013 году, а в 2020-м (довольно скоро после сообщений о романе с продюсером) объявила, что уходит. Вера Брежнева тогда публично высказалась по поводу слухов, иронизируя на тему того, как ее муж успевает не только курировать пять музыкальных проектов, но еще и "по словам прессы, погуливать с Эрикой".





Константин Меладзе и Эрика Герцег

Но, несмотря на иронию Брежневой, Герцег группу все же покинула. Тогда многие поклонники стали винить Веру в том, что она оказывает слишком сильное влияние на мужа. Вспомнили журналисты и таинственное расставание продюсера с его подопечной Полиной Гагариной: они сотрудничали в течение пяти лет — самых успешных в карьере певицы, — но в 2015-м, на пике популярности написанных Меладзе для Гагариной хитов, неожиданно прекратили сотрудничество. В близких к продюсеру кругах журналистам рассказали, что перестать работать с Полиной Константина убедила именно Вера Брежнева.





Вера Брежнева и Константин Меладзе

Сама Гагарина не подтверждала эту информацию, но говорила в интервью следующее:

Я перестала работать с Константином не по своей воле. Я безумно благодарна за песни, я восхищаюсь им, он гениален. Он сам сказал мне, что на этом — все.

При этом Гагарина призналась, что очень тяжело переживала новость о прекращении сотрудничества.





Полина Гагарина

Весной этого года Меладзе вновь оказался в центре скандала: Ани Лорак во время ток-шоу "Судьба человека" упомянула о том, что продюсер в свое время предлагал ей близкие отношения, а поскольку она отказалась, творческого сотрудничества не получилось:

Скажем так, они (предложенные продюсером условия. — Прим. ред.) лежали в личной плоскости и касались темы "на что ты готов пойти ради популярности, известности". Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я нет,

— сказала артистка.





Ани Лорак и Константин Меладзе

Украинская певица Оля Полякова поддержала Лорак, заявив, что "сама получала подобное предложение от этого человека". Однако остальные артисты предпочли не комментировать заявление Ани, а она сама потом сказала, что ее слова неправильно поняли:

Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся.





Оля Полякова

С другой стороны, одна из первых солисток "ВИА Гры" Надежда Грановская вступилась за продюсера, заявив:

Точно могу сказать, что слово "домогательство" и Константин Меладзе — абсолютно противоположные вещи.





Надежда Грановская

А вот еще одна солистка "ВИА Гры", известная своими откровенными комментариями, Анна Седокова, о харассменте ничего не говорила, но при этом открыто назвала Меладзе манипулятором:

Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами — не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: "Кто станет моей музой сегодня?". Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше.

Она также в ироничной манере поддержала мнение общественности о том, что в настоящее время Вера Брежнева строго контролирует мужа, не позволяя ему даже смотреть в сторону других женщин.





Вера Брежнева и Константин Меладзе

О детях, отношениях и "бумеранге"

Сейчас Вера и Константин, хоть и довольно редко, но все же комментируют свои отношения. Так, певица рассказывала о совместной жизни в YouTube-интервью Арману Давлетярову:

С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились, реально сложно. На данный момент у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся, каждая наша встреча — долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу.





В той же беседе она признавалась:

Я ревнивый человек, но если не давать повода, то не буду это проявлять. Если дать повод, то лучше меня не злите, не будите во мне зверя.

В другом интервью — для Vogue — Вера рассказывала:

Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса.





Константин Меладзе и Вера Брежнева с дочерью Сарой

Константин тоже нечасто комментирует личную жизнь, но иногда все же говорит публично об отношениях с Брежневой. К примеру, он рассказывал:

Самые фантастические подарки на дни рождения умеет делать Вера. Она делает мне такие подарки, после которых я реально по полгода не могу в себя прийти.

В пример Меладзе привел случай, когда в качестве подарка Вера пригласила выступить перед Константином легендарного Бориса Гребенщикова.





С бывшей женой, которая после развода снова вышла замуж, Константин, насколько известно прессе, продолжает общаться, детей поддерживает финансово. Экс-супруга композитора с дочками и сыном живет в Киеве, Меладзе и Вера Брежнева — в Москве, но, по сути, между тремя странами, Россией, Украиной и Италией, где у пары есть особняк. По подсчетам СМИ, всего у Константина во владении шесть квартир и один дом, самым дорогим объектом недвижимости является пятикомнатная квартира в центре Киева, которую пресса оценила в миллион долларов.





Яна Сумм с дочерью Лией

В СМИ то и дело появляются самые разные слухи о Брежневой и Меладзе: то пишут, что знаменитости расстаются, то о том, что они ждут ребенка. По поводу возможного пополнения семейства, кстати, весной этого года упоминала сама Вера:

Мне в течение последнего времени все больше хочется задуматься о ребенке... Точнее, я уже об этом думаю. Я забочусь о здоровье, занимаюсь спортом... Рождение каждого ребенка в нашей семье — это огромный праздник. У нас огромная семья, мы всегда рады ее расширению и пополнению, а тем более такой гениальной крови и рода, как Меладзе,

— сказала певица корреспонденту программы "Ты не поверишь".





А в октябре пресса цитировала слова Веры о том, что она изменила свое отношение к суррогатному материнству:

Я перестала уже к чему-то относиться слишком категорично, потому что с возрастом, опытом появляется понимание, что если человек так поступает, значит, зачем-то это ему нужно,

— упоминала Брежнева в интервью для НТВ.





Ну а что касается слухов о расставании звездной пары, то порой супруги сами дают повод для их возникновения. Летом 2019-го, к примеру, Вера удалила все совместные фото с мужем из инстаграма. Поклонники всерьез заволновались, но вскоре артистка ответила на вопросы в комментариях так:

Убрала, чтобы завистников не нервировать.

А нервировать пара действительно продолжает многих, хотя, казалось бы, отношения певицы и продюсера обсуждают уже столько лет. Стоит в соцсетях появиться совместному фото или видео, как комментаторы разбиваются на два лагеря — одни радуются за счастливую пару, другие же продолжают упрекать знаменитостей и желать им "прилета бумеранга".

Если бы была причина для бумеранга — может, и боялась бы,

— отвечает певица в комментариях, когда ее спрашивают, не боится ли она ударов судьбы.





Маргарита Дорошевич