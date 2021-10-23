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"Я задыхаюсь еще": Гузеева о своем состоянии после выписки из Коммунарки

"Я задыхаюсь еще": Гузеева о своем состоянии после выписки из Коммунарки

62-летняя Лариса Гузеева наконец выписалась из Коммунарки, проведя в больнице почти целый месяц. Ведущая "Давай поженимся!" откровенно рассказала о своем нынешнем состоянии, сообщает Пятый канал.

Лариса Гузеева призналась, что после выписки ей предстоит теперь долгий период восстановления.

"Мне тяжело, я первые сутки дома. Почти месяц отлежала в Коммунарке. Мне еще не очень хорошо <…>. Извините, что сумбурно, я задыхаюсь еще. Еще лечиться и лечиться, и восстанавливаться, а там посмотрим", — сообщила она в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Как утверждает Лариса Гузеева, за время болезни она как будто переродилась, переоценив многие вещи в своей жизни.

Огромное спасибо Денису Проценко, всем врачам, всем медсестрам, всем девочкам, которые за нами ухаживали. Я просто видела, как они ноги стирают в кровь. Пишут эти гадости в соцсетях, что якобы только звездам помогают, поэтому вы живы, а их родственники умирают. Это такая гадость и неправда.

При этом популярная телеведущая возмутилась из-за тех, кто рассказывает, что не прививался, имея сертификат и QR-код.

"Меня просто убивает, когда человек в открытую говорит, что прививка есть, QR-код, но это все в помойку, вылито в раковину. От такого бесстыдства кровь в жилах стынет. Конечно, у каждого есть своя позиция. <...> Но когда человек рассказывает, что он привился, не прививаясь при этом, когда врут направо и налево, что переболели, сами при этом поставили себе диагноз и сами себя вылечили, сами себе придумали антитела, этого я не понимаю", — заявила артистка.

Незадолго до попадания в клинику Лариса Гузеева опубликовала фото, на котором она купается несмотря на холодную воду.

Между процедурами плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю.

Как писал NEWSTES, ранее лежащая под капельницей Гузеева опубликовала видео из Коммунарки.

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По материалам: uposters.ru

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